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Израиль ускорит депортации искателей убежища из Украины
09:27 18.10.2017 |
Власти Израиля признала Украину безопасной страной. Соответствующее решение МИД и министерства юстиции Израиля вступает в силу во вторник, 17 октября, сообщает израильское издание Haaretz. Журналисты издания отмечают, что этот шаг должен значительно ускорить темпы обработки Управлением регистрации населения и миграции Израиля поданных гражданами Украины заявлений на получение статуса беженца в Израиле .
В последнее время в Израиле значительно возросло количество просьб на получение статуса беженца от граждан Украины, достигнув 15 000, отмечает издание. Только с начала текущего года количество таких поданных заявлений составляла семь тысяч. Если раньше проверка каждого заявления могла длиться несколько лет, то теперь, из-за статуса безопасной страны, этот процесс продлится всего недели, отмечает издание. Соответственно, можно будет значительно быстрее депортировать в Украину лиц, которым отказали в предоставлении статуса беженца.
С началом боевых действий на Донбассе израильские ведомства не решались признать Украину безопасной страной, рассматривая каждое заявление на получение статуса беженца от Украинской по существу.
Впрочем, несмотря на принятое решение, выходцы из Луганской и Донецкой областей не будут подпадать под статус лиц, прибывших из безопасной страны, поэтому их заявления на получение убежища рассматривать, как до сих пор, по индивидуальной процедурой, отметили представители Управления регистрации населения и миграции Израиля.
В Израиле находятся около 20 000 украинцев - для поездок гражданам Украины не нужна виза. Многие из них прибыли в эту ближневосточную страну с помощью посредников, которые обещали работу в Израиле, а затем советовали подавать заявление на получение убежища.
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