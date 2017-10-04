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Еврокомиссия подала иск против Ирландии, не взыскавшей с Apple 13 млрд евро
14:47 04.10.2017 |
Еврокомиссия подала иск в Суд ЕС против правительства Ирландии в связи с тем, что власти страны затянулb с взысканием с Apple налоговых субсидий на сумму 13 млрд евро плюс проценты.
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Вестагер, сообщает The Irish Times.
Ирландия до января текущего года должна была взыскать деньги и хранить их на депозитном счете в ожидании результатов апелляций как государства, так и Apple против первоначального решения ЕС от августа прошлого года.
Однако сейчас не ожидается, что передача денег будет завершена до марта следующего года.
"Мы, конечно, понимаем, что взыскание средств в определенных случаях может быть более сложным, и мы всегда пытаемся помочь. Но государствам-членам необходимо добиться достаточного прогресса для восстановления конкуренции. Вот почему мы сегодня решили передать дело Ирландии в Суд ЕС из-за невыполнения нашего решения", - сказала Вестагер.
По ее словам, Еврокомиссия может наложить санкции на Ирландию в связи с делом Apple.
"Больше года прошло с тех пор, как Еврокомиссия приняла это решение, а Ирландия до сих пор не затребовала деньги, даже частично. В вопросах справедливого налогообложения нам следует действовать быстро", - добавила она.
Правительство Ирландии уже выразило разочарование в связи с решением Еврокомиссии, назвав его "абсолютно лишним".
"Ирландия никогда не принимала доводы Еврокомиссии в решении по делу о государственной поддержке Apple. Однако мы всегда придерживались четкой позиции: правительство полностью привержено обеспечению взыскания якобы полученной Apple государственной поддержки без промедления и направило существенные ресурсы на решение этого вопроса", - говорится в сообщении ирландского Министерства финансов.
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