Китай с 2019г установит минимальные нормы продажи автомобилей на альтернативном топливе

Китай с 2019 года вводит жесткие минимальные нормы продажи гибридных автомобилей и электрокаров и на альтернативных источниках - так называемых New Energy Vehicles (NEV), сообщает агентство "Синьхуа".

Автомобили на альтернативном топливе должны будут составлять определенную долю продаж почти всех автопроизводителей.

Компании с годовыми продажами на рынке КНР свыше 30 тыс. автомобилей в 2019 году должны реализовать не менее 10% машин с гибридными и электрическими двигателями, объявило в четверг министерство промышленности и информационных технологий Китая. В 2020 году эта доля возрастет до 12%. Те автопроизводители, которые не смогут выполнить данные требования, должны будут приобретать у правительства права на работу на китайском рынке или выплачивать штрафы.

Таким образом, власти Китая дают автомобилестроительным концернам дополнительное время на подготовку к новым требованиям. Ранее предполагалось, что квоты в отрасли будут введены уже в 2018 году на уровне 8%.

Однако транснациональные компании в июне написали коллективное обращение китайским властям, в котором называли ввод квот с 2018 года нереальным требованием и просили смягчить переход к новым правилам. Кроме того, они призывали к равным условиям работы для китайских и иностранных компаний.

Как передает Deutsche Welle, к 2025 году власти Китая рассчитывают увеличить долю NEV в совокупных продажах автомобилей как минимум до 20%.

Автомобильный рынок Китая является крупнейшим в мире - в 2016 году продано 24,3 млн машин. По оценкам McKinsey & Co., китайские компании являются лидерами на рынке электромобилей - в прошлом году на них приходилось 43% совокупного производства машин с электрическими и гибридными двигателями.

Между тем аналитики Piper Jaffray на этой неделе опубликовали прогноз, согласно которому рынок Китая станет важнейшим источником доходов для американского производителя электромобилей Tesla Inc. В 2016 году продажи Tesla в этой стране увеличились до $1,07 млрд с $319 млн годом ранее, отмечает CNBC.

Ранее в этом году Пекин вслед за Лондоном и Парижем объявил о намерении установить предельный срок, до которого автопроизводители смогут производить и продавать машины, работающие на традиционных видах топлива.

