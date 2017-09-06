Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 6 сентября 2017 года

Политика

У экспертов расходятся мнения о том, что является целью ядерной программы Северной Кореи - самозащита или война с Южной Кореей.

Президент США Дональд Трамп решил отменить программу, позволявшую избежать депортации незаконным мигрантам, которые попали на территорию страны детьми. Трамп поручил конгрессу подготовить за шесть месяцев законопроект на замену этой программе.

Руководители крупных американских компаний раскритиковали Дональда Трампа за решение отменить программу защиты незаконных мигрантов, попавших в США детьми.

Ухудшение отношений Берлина и Анкары может повлиять на то, как проголосуют на парламентских выборах в сентябре около 1 млн немецких избирателей турецкого происхождения. Это делает результаты выборов более неопределенными.

Экономика

Украина готовится выпустить номинированные в долларах облигации впервые с тех пор, как потеряла Крым.

Связь между экономическим ростом и инфляцией становится слабее. Возможно, это связано с глобализацией и ростом влияния транснациональных корпораций.

Ожидается, что президент ЕЦБ Марио Драги в четверг даст сигнал о сворачивании программы денежного стимулирования. Центробанку необходимо действовать осторожно, чтобы не напугать инвесторов, как это сделала Федеральная резервная система США в аналогичной ситуации четыре года назад.

Гендиректор Deutsche Bank Джон Крайан призвал ЕЦБ прекратить чрезвычайно мягкую денежную политику несмотря на высокий курс евро. Он предупредил о рисках возникновения пузырей на финансовых рынках.

Высокий курс евро имеет как положительные, так и отрицательные стороны для ЕЦБ. Поэтому инвесторы будут следить за тем, попытается ли Марио Драги во время своего выступления в четверг ослабить европейскую валюту.

Прибыль китайских госкомпаний выросла в этом году на фоне восстановления цен на сырье. Но аналитики предупреждают, что структурные проблемы китайской экономики остались нерешенными.

Индустрия

Boeing пригрозил разорвать некоторые контракты с поставщиками United Technologies и Rockwell Collins. Он опасается, что их запланированное слияние помешает его попыткам сократить расходы.

Автомобили

Nissan представила новый электромобиль Leaf. Она оснастила его технологиями автопилота в надежде увеличить спрос.

Энергоресурсы

Китайский конгломерат CEFC ведет переговоры о покупке доли в «Роснефти». Возможная инвестиция будет означать увеличение экономического сотрудничества России и Китая.

Нефтяной сектор разделился на два лагеря. Одни специалисты верят в восстановление цен на нефть в будущем, а другие считают, что цикличности нефтяного рынка пришел конец из-за сланцевой революции в США.

Производители нефти и газа в Северном море настроены оптимистично несмотря на самую низкую разведывательную активность с 1970-х гг. и острую конкуренцию в мире.

Финансы

На побережье США может обрушиться новый мощный ураган «Ирма». Из-за этого котировки акций страховых компаний снижаются, а фьючерсы на апельсиновый сок дорожают.

Фонды, инвестирующие в акции на развивающихся рынках, способны постоянно обыгрывать соответствующие фондовые индексы, показывает исследование Copley Fund Research. Но это касается фондов, которые идут на риск.

Total Return Fund, которым когда-то управлял Билл Гросс в инвесткомпании Pimco, смог остановить отток капитала впервые более чем за четыре года. Приток инвестиций в фонд в августе составил $348 млн.

Инвесткомпания Tikehau Capital подтвердила свою неоднозначную репутацию, наняв экс-кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона. Победить на выборах ему помешали обвинения в том, что члены его семьи получали зарплату из государственных средств за фиктивную работу.

В страховании морских грузоперевозчиков - одном из старейших видов страхования - со следующего года начнет использоваться новейшая технология блокчейн. Это должно упростить и ускорить работу страховщиков.

Технологии

Разговоры о том, останется ли Мег Уитман на посту гендиректора Hewlett Packard Enterprise, усилились в последние недели. Это вызвано тем, что она была кандидатом на пост руководителя Uber.

Европейский суд принял апелляцию Intel на решение Еврокомиссии оштрафовать компанию на $1 млрд в 2009 г. Теперь суд более низкой инстанции должен будет снова рассмотреть это дело.

Western Digital предложила изменить условия совместного предприятия с Toshiba, что может ускорить продажу подразделения полупроводников японской компании.

Huawei объявила об амбициях стать ведущим игроком на рынке облачных сервисов благодаря партнерству с Microsoft.

Медиабизнес

Verizon запустил новую программу поощрения клиентов - она помогает им получить, например, билеты на концерты, но взамен пользователи должны предоставлять данные о своем местонахождении и другие персональные данные. Так Verizon хочет построить бизнес онлайн-рекламы.

Потребительский рынок

Швейцарская Barry Callebaut создала новый вид шоколада - рубиновый. Компания надеется, что это поможет привлечь молодых потребителей и открыть новые рынки.

Спорт

Американский магнат Тилман Фертитта приобретет клуб Houston Rockets за рекордные $2,2 млрд. Стоимость клубов НБА увеличивается благодаря росту их доходов от телетрансляций.

Недвижимость

Китайский девелопер Dalian Wanda подал 10 исков против распространителей слухов в интернете о том, что его основателю Вану Цзяньлиню запрещено покидать страну. Из-за них котировки акций компании резко снизились на прошлой неделе.

Менеджмент

Автоматизация уничтожает рабочие места, но в то же время заменяет их большим числом более высокооплачиваемых. Это видно на примере Amazon в розничном секторе США.