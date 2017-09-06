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Nissan Leaf научился тормозить педалью газа
12:44 06.09.2017 |
Компания Nissan представила электрокар Leaf нового поколения. Модель стала мощнее и быстрее, у нее увеличился запас хода без подзарядки, а автомобилем теперь можно будет управлять с помощью только одной педали - акселератора. Привычная педаль тормоза, как уверяет производитель, теперь понадобится только для экстренных ситуаций.
Габаритная длина электрического хэтчбека составляет 4480 миллиметров, ширина - 1790 миллиметров, а высота - 1535 миллиметров. При прежней колесной базе (2700 миллиметров) автомобиль получился на 35 миллиметров длиннее, на 20 миллиметров шире и на 10 миллиметров ниже. Коэффициент аэродинамического сопротивления снизился с 0.29 до 0.28. А для кузова теперь предлагается двухцветная окраска.
Leaf получит более мощный электромотор, который выдает 150 лошадиных сил и 320 Нм крутящего момента. Он питается от комплекта литий-ионных батарей емкостью 40 киловатт-часов. При этом в следующем году Nissan планирует выпустить версию с увеличенной мощностью двигателя и емкостью аккумулятора.
Полуторатонный хэтчбек может набирать «сотню» за 7,9 секунды. Максимальная скорость ограничена на 144 километрах в в час. Запас хода модели увеличился с 250 до 378 километров.
На полную зарядку аккумулятора в зависимости от мощности сети потребуется от восьми до 16 часов, а на специальных станциях для того, чтобы «заправить» машину на 80 процентов уйдет всего 40 минут. Кроме того, Leaf может сам питать электросеть, например, небольшого дома в пиковых нагрузках или чрезвычайных ситуациях.
Одна из особенностей нового электрокара - это система e-Pedal. Электронной педалью газа можно управлять машиной, не задействуя обычный тормоз и просто регулируя силу нажатия на нее. Когда водитель полностью отпускает акселератор, автоматически включается система рекуперации и механические тормоза, и автомобиль полностью останавливается. Машина может стоять на месте даже на крутых подъемах без нажатия на тормоз. Обычную педаль тормоза, как говорят в Nissan, теперь можно будет использовать только для резкого экстренного замедления.
Также Leaf оснастили системой автономного вождения на шоссе (электроника удерживает машину в своей полосе, разгоняться и тормозить) и автопарковщиком, который сам направит автомобиль к месту стоянки, контролируя рулевое управление, все повороты, акселератор и тормоз, переключения заднего хода и движения вперед.
В Европе новинка появится в следующем году. Стоимость от $29 990.
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