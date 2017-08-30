В Китае запретили анонимные публикации в интернете

В связи с проведением 19-го Национального конгресса Коммунистической партии, Китай решил изменить правила использования услуг Интернет. На данный момент проводится активная борьба с анонимностью сообщений на форумах и различных сайтах.

Согласно статье 15 Правил администрирования информационных служб интернета, пользователи не должны создавать и распространять информацию, угрожающую интересам национальной безопасности. Например, запрещается публикация антиправительственных сообщений, пропаганды запрещенных законом действий и т.д.

Поставщики услуг интернет-связи обязаны осуществлять идентификацию и верификацию пользователей, а при обнаружении незаконного контента, провайдеры должны сообщать об этом властям. Начиная с 1 октября 2017 года все сообщения, не прошедшие государственную цензуру, будут удалены. Контроль за соблюдением правил будет обеспечивать Администрация киберпространства Китая.

Напомним, в июле 2017 года правительство Китая запретило использование анонимайзеров и виртуальных сетей для обхода блокировки доступа к запрещенным сайтам.