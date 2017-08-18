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Китайский хайтек догнал и перегнал американский
12:54 18.08.2017 |
В то время как американские высокотехнологические гиганты нацелены на западные страны, Tencent и Alibaba сосредоточились поначалу на родном китайском рынке, который в то же время является крупнейшим для технологических компаний. Аудитория пользователей - более 700 млн. Это примерно в два раза больше, чем в Штатах, пишет NYT. Кроме того, китайцы тратят в онлайне больше денег в среднем, чем американцы.
Онлайн-платформы Alibaba, Tencent и Baidu создали собственные онлайн-супермаркеты, встроенные платежные системы, логистические сервисы, социальные сети, контент-платформы. Вся эта экосистема дает бизнесу разработать уникальную модель онлайн-присутствия на китайском рынке.
Несмотря на то что китайская экономика сталкивается со множеством проблем, Alibaba и Tencent, похоже, чувствуют себя прекрасно. Свидетельство тому - недавние финрезультаты, оказавшиеся в разы лучше ожиданий аналитиков.
Рост благосостояния китайского хайтека знаменует изменение баланса сил на поле глобального технологического влияния. В последнее время многие страны пытаются назвать себя следующей Кремниевой долиной. Однако именно в Китае кластер высокотехнологических стартапов демонстрирует уверенный рост, а количество перспективных компаний-выходцев из Китая зачастую выше, чем во многих западных странах.
"Сейчас мы находимся на том этапе, когда Китай наконец догнал США в интернет-пространстве", - говорит Ханс Тунг, управляющий партнер GGV Capital. Эксперт считает, что в то время как в Штатах сильна офлайн-торговля и офлайн-развлечения, в Китае Tencent и Alibaba играют решающую роль в том, как люди покупают товары, пользуются сервисами, развлекаются в онлайне.
Вскоре Tencent станет единственной компанией, кроме Facebook, имеющую социальную сеть с аудиторией более миллиарда пользователей. (Facebook все еще обгоняет китайскую компанию на примерно миллиард аккаунтов). Недавно в Tencent сообщили, что приложение для обмена сообщениями WeChat, включающее платежи и социальную сеть, насчитывает 960 млн активных пользователей в месяц.
Alibaba имеет более 500 млн активных пользователей в онлайн-приложениях для покупок. За последние три месяца доход Tencent и Alibaba вырос более чем на 50% по сравнению с прошлым годом, а это означает, что они растут быстрее, чем Facebook и Alphabet, материнская компания Google.
В Гонконге рыночная капитализация Tencent выросла до $400 млрд в начале торгов в четверг, на закрытии опустившись чуть ниже $396 млрд. Alibaba закрыла в Нью-Йорке торги на отметке $415 млрд. Две компании по-прежнему отстают от Amazon и Facebook, которые оцениваются более чем в $450 млрд, а также от самой дорогой компании мира, Apple, с рыночной капитализацией, превышающей $800 млрд.
Конечно, можно сказать, что Alibaba и Tencent обязаны своим успехом китайской цензуре, из-за которой закрыт доступ к сервисам многих американских технологических компаний на территории Поднебесной. Но обе компании имеют и свои технологические инновации, позволившие, к примеру, распространить мобильные сервисы в разы шире, чем в Штатах.
Большая часть доходов Alibaba исходит от рекламы комиссии от бизнеса в Китае. От операций на зарубежных рынках компания получила примерно $400 млн дохода. Tencent имеет в своем портфеле такие игры, как League of Legends, в которую играют во всем мире, но основная часть доходов все еще поступает от игр и рекламы на локальном рынке.
Обе компании в последнее время предприняли инициативы для выхода на другие рынки. Alibaba инвестировала в платежную компанию в Индии, купила три различные компании в Юго-Восточной Азии. Amazon также готовится к выходу на этот рынок, так что регион может стать первой нейтральной территорией, где два титана электронной коммерции столкнутся лицом к лицу.
В прошлом году Tencent заплатила $8,6 млрд за Supercell, создателя чрезвычайно популярной игры для смартфонов Clash of Clans. Tencent также хотела купить приложение для обмена сообщениями WhatsApp, но Facebook ее опередила. Оба техгиганта, равно как и другие китайские компании, открыли исследовательские центры в Кремниевой долине и стали инвесторами в разные передовые стартапы.
Аналитики отмечают, что на данный момент 700 млн интернет-пользователей в Китае достаточно, чтобы Alibaba и Tencent и далее процветали, но настанет момент, когда нужно будет покорять новые вершины: рынок Поднебесной имеет свои пределы, сколь бы ни был он велик. И китайские высокотехнологические гиганты это понимают, а потому делают первые уверенные попытки пробраться и в американский хайтек.
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