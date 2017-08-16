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Brexit: Британия откажется от границы с Ирландией
17:57 16.08.2017 |
Великобритания заявила, что не должно быть пограничных постов или иммиграционных проверок между Ирландией и британской провинцией Северная Ирландия после Brexit, в документе, который пытается решить один из самых сложных аспектов выхода страны из состава Евросоюза, пишет Reuters.
Около 30 тыс. человек пересекают границу в 500 км каждый день без какого-либо таможенного или миграционного контроля, именно поэтому европейские и британские политики хотят разработать новые официальные договоренности, чтобы не разжечь напряженность в регионе, пережившем десятилетие кровавых беспорядков и протестов до заключения мирного договора в 1998 г.
В рамках серии документов, которые, как считает премьер-министр Британии Тереза Мэй, должны продвинуть переговорный процесс с Евросоюзом, британское правительство изложило собственное видение таможенной системы, которая исключает буквальную границу. В то же время один из чиновников ЕС назвал это предложение "фантазией".
Свежие публикации в значительной степени повлияли на эти предложения в качестве решения для Северной Ирландии, которое не будет включать "физическую пограничную инфраструктуру и пограничные посты" или электронный надзор. По словам правительства, достижение соглашения с ЕС по этому вопросу находилось на вершине списка приоритетов Британии по Brexit.
"Цель состоит в том, чтобы найти практическое решение, которое признает уникальный экономический, социальный и культурный контекст сухопутной границы с Ирландией, не создавая никаких новых препятствий для торговли в Великобритании", - сказал министр Северной Ирландии Джеймс Брокеншир.
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