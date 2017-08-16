Brexit: Британия откажется от границы с Ирландией

Великобритания заявила, что не должно быть пограничных постов или иммиграционных проверок между Ирландией и британской провинцией Северная Ирландия после Brexit, в документе, который пытается решить один из самых сложных аспектов выхода страны из состава Евросоюза, пишет Reuters.

Около 30 тыс. человек пересекают границу в 500 км каждый день без какого-либо таможенного или миграционного контроля, именно поэтому европейские и британские политики хотят разработать новые официальные договоренности, чтобы не разжечь напряженность в регионе, пережившем десятилетие кровавых беспорядков и протестов до заключения мирного договора в 1998 г.

В рамках серии документов, которые, как считает премьер-министр Британии Тереза ​​Мэй, должны продвинуть переговорный процесс с Евросоюзом, британское правительство изложило собственное видение таможенной системы, которая исключает буквальную границу. В то же время один из чиновников ЕС назвал это предложение "фантазией".

Свежие публикации в значительной степени повлияли на эти предложения в качестве решения для Северной Ирландии, которое не будет включать "физическую пограничную инфраструктуру и пограничные посты" или электронный надзор. По словам правительства, достижение соглашения с ЕС по этому вопросу находилось на вершине списка приоритетов Британии по Brexit.

"Цель состоит в том, чтобы найти практическое решение, которое признает уникальный экономический, социальный и культурный контекст сухопутной границы с Ирландией, не создавая никаких новых препятствий для торговли в Великобритании", - сказал министр Северной Ирландии Джеймс Брокеншир.