Финансовые новости
- |
- 04.08.17
- |
- 20:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Бывший глава штаба Нетаньяху выступит против него в деле о коррупции
19:37 04.08.2017 |
В антикоррупционном расследовании против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху появился ключевой свидетель. Им стал Ави Хару, бывший начальник штаба Нетаньяху. Он подписал соглашение с израильской прокуратурой, сообщают в пятницу, 4 августа, местные СМИ. За свои показания он может получить снисхождение по другому правонарушению.
Сам Биньямин Нетаньяху в пятницу снова отверг все обвинения в мошенничестве. "Охота на ведьм, цель которой - отставка правительства, находится на пике. Но она обречена на провал, потому что ничего не будет найдено", - заявил он на своей странице в Facebook.
Дорогие подарки от бизнесменов
Нетаньяху обвиняют в получении им и членами его семьи дорогостоящих подарков и других благ от бизнесменов на сумму в сотни тысяч израильских шекелей (один шекель стоит чуть меньше 0,25 евро. - Ред.). Так, например, давний друг Нетаньяху, американский предприниматель Рональд Лаудер, мог спонсировать заграничное путешествие сына премьер-министра и подарить главе правительства дорогостоящий костюм.
Кроме того, премьер-министр мог попытаться оказывать влияние на израильские СМИ. В то же время сообщается, что в нашумевшем деле о коррупции при поставке немецких подводных лодок Израилю Биньямин Нетаньяху подозреваемым не является. Расследование ведется против адвоката премьер-министра Давида Шимрона.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Для чего Путин даст абхазам новую независимость
|Петушиные бои. Как Вересень внедряет в Украине кремлевский телеформат
|Как Украина сделает каждого "кримнашиста" преступником
|Игорь Яковенко: Россию будут душить санкциями, пока она не вернет Крым
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Германии объявлена тревога из-за зараженных яйц
|Бывший глава штаба Нетаньяху выступит против него в деле о коррупции
|Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 4 августа 2017 года
|Китай ужесточает регулирование зарубежных сделок
|Для чего Путин даст абхазам новую независимость
|Игорь Яковенко: Россию будут душить санкциями, пока она не вернет Крым
|The Telegraph: Прокуратура подозревает Саркози в получении взятки от Катара
Это интересно
|Неймар стал самым дорогим футболистом в мире
|Остановивший вирус WannaCry британец задержан в Лас-Вегасе
|PayPal запустил платежи в Skype
|Китайский клон Porsche Macan станет быстрее «Макана»
|Новая профессия – популяризатор науки
|Microsoft назвала ИИ одним из своих приоритетов вместо смартфонов
|Специалистами Panasonic разработана система, бесконтактно определяющая степень сонливости водителя