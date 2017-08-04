Бывший глава штаба Нетаньяху выступит против него в деле о коррупции

В антикоррупционном расследовании против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху появился ключевой свидетель. Им стал Ави Хару, бывший начальник штаба Нетаньяху. Он подписал соглашение с израильской прокуратурой, сообщают в пятницу, 4 августа, местные СМИ. За свои показания он может получить снисхождение по другому правонарушению.

Сам Биньямин Нетаньяху в пятницу снова отверг все обвинения в мошенничестве. "Охота на ведьм, цель которой - отставка правительства, находится на пике. Но она обречена на провал, потому что ничего не будет найдено", - заявил он на своей странице в Facebook.

Дорогие подарки от бизнесменов

Нетаньяху обвиняют в получении им и членами его семьи дорогостоящих подарков и других благ от бизнесменов на сумму в сотни тысяч израильских шекелей (один шекель стоит чуть меньше 0,25 евро. - Ред.). Так, например, давний друг Нетаньяху, американский предприниматель Рональд Лаудер, мог спонсировать заграничное путешествие сына премьер-министра и подарить главе правительства дорогостоящий костюм.

Кроме того, премьер-министр мог попытаться оказывать влияние на израильские СМИ. В то же время сообщается, что в нашумевшем деле о коррупции при поставке немецких подводных лодок Израилю Биньямин Нетаньяху подозреваемым не является. Расследование ведется против адвоката премьер-министра Давида Шимрона.