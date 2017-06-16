Китай ужесточает регулирование зарубежных сделок

Китай планирует еще больше затянуть гайки для зарубежных приобретений китайскими компаниями и ужесточить заимствование средств для финансирования подобных операций, пишет Reuters.

Власти КНР уже начали внимательно изучать коммерческие аспекты сделок, сказали три человека, знакомые с этим процессом.

Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) и министерство торговли (MOFCOM) в настоящее время рассматривают соглашения о сделках в мельчайших подробностях, заявили люди, которые работают с различными регулирующими органами и китайскими компаниями.

По их словам, эти два органа обращаются к компаниям, которые хотят покупать активы за рубежом, чтобы оправдать условия, включая целевые оценки, страховые премии и механизмы финансирования.

Это особенно касается компаний, которые китайское правительство не считает "стратегическими", сообщили источники.

Информация об ужесточении мер была опубликована в виде неофициальных указаний китайских регулирующих органов, пока эти меры не стали официальными.

Ужесточение надзора за исходящими закупками происходит, поскольку Пекин намерен снизить количество зарубежных поглощений китайскими компаниями за счет увеличения задолженности.

Регулирующие меры, если они будут действовать в течение длительного периода времени, могут помешать некоторым компаниям совершать зарубежные приобретения и могут также влиять на объемы исходящих сделок в Китае.

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