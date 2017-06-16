Финансовые новости
- |
- 04.08.17
- |
- 17:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Китай ужесточает регулирование зарубежных сделок
16:57 04.08.2017 |
Китай планирует еще больше затянуть гайки для зарубежных приобретений китайскими компаниями и ужесточить заимствование средств для финансирования подобных операций, пишет Reuters.
Власти КНР уже начали внимательно изучать коммерческие аспекты сделок, сказали три человека, знакомые с этим процессом.
Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) и министерство торговли (MOFCOM) в настоящее время рассматривают соглашения о сделках в мельчайших подробностях, заявили люди, которые работают с различными регулирующими органами и китайскими компаниями.
По их словам, эти два органа обращаются к компаниям, которые хотят покупать активы за рубежом, чтобы оправдать условия, включая целевые оценки, страховые премии и механизмы финансирования.
Это особенно касается компаний, которые китайское правительство не считает "стратегическими", сообщили источники.
Информация об ужесточении мер была опубликована в виде неофициальных указаний китайских регулирующих органов, пока эти меры не стали официальными.
Ужесточение надзора за исходящими закупками происходит, поскольку Пекин намерен снизить количество зарубежных поглощений китайскими компаниями за счет увеличения задолженности.
Регулирующие меры, если они будут действовать в течение длительного периода времени, могут помешать некоторым компаниям совершать зарубежные приобретения и могут также влиять на объемы исходящих сделок в Китае.
Статьи по теме:
|Китай снял 27 ограничений для иностранных инвесторов
|16.06.2017
|
Китай снял 27 ограничений для иностранных инвестиций в свои зоны свободной торговли, пишет Reuters со ссылкой на официальное уведомление властей КНР.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Петушиные бои. Как Вересень внедряет в Украине кремлевский телеформат
|Как Украина сделает каждого "кримнашиста" преступником
|Игорь Яковенко: Россию будут душить санкциями, пока она не вернет Крым
|Почему госкомпании остаются без топ-менеджеров
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китай ужесточает регулирование зарубежных сделок
|Для чего Путин даст абхазам новую независимость
|Игорь Яковенко: Россию будут душить санкциями, пока она не вернет Крым
|The Telegraph: Прокуратура подозревает Саркози в получении взятки от Катара
|Если завтра импичмент. Майк Пенс готов подсидеть Трампа
|Для чего Польша хочет срочно построить ядерные реакторы
В Варшаве решили, что АЭС является надежной и относительно безопасной альтернативой как слишком уж дымящему родному углю, так и политически заангажированному российскому газу. Польский пример показывает, что спешить с отказом от АЭС не стоит и Украине.
|Война с наличными продолжается: теперь в Австралии
Это интересно
|Остановивший вирус WannaCry британец задержан в Лас-Вегасе
|PayPal запустил платежи в Skype
|Китайский клон Porsche Macan станет быстрее «Макана»
|Новая профессия – популяризатор науки
|Microsoft назвала ИИ одним из своих приоритетов вместо смартфонов
|Специалистами Panasonic разработана система, бесконтактно определяющая степень сонливости водителя
|Nissan напомнит забывчивым водителям о вещах и людях на заднем сиденье