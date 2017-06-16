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Китай снял 27 ограничений для иностранных инвесторов
17:37 16.06.2017 |
Китай снял 27 ограничений для иностранных инвестиций в свои зоны свободной торговли, пишет Reuters со ссылкой на официальное уведомление властей КНР.
Китайские официальные лица взяли на себя обязательство открыть вторую по величине экономику мира для иностранных инвесторов, но в стране также существует список, определяющий пределы для иностранных вложений в одиннадцати зонах свободной торговли, которые на экспериментальной основе пользуются более свободными торговыми и финансовыми положениями.
Среди бенефициаров нового негативного списка в более чем 20 отраслях промышленности - иностранные производители оборудования для железнодорожного транспорта и гражданских спутников, которые больше не будут обязаны вступать в совместное предприятие с китайскими партнерами или позволять китайской стороне иметь основную долю.
Ранее закрытые секторы, такие как драгоценные металлы и добыча лития, а также услуги доступа в интернет, услуги по кредитным рейтингам и крупномасштабное строительство тематического парка, теперь открыты для иностранного капитала.
Также смягчены правила банковских услуг, согласно которым в прошлом иностранным банкам запрещалось проводит андеррайтинг китайских государственных облигаций.
Китай открыл свою первую зону свободной торговли в Шанхае в 2013 г. С тех пор десять крупных провинций и городов, таких как Чжэцзян и Чунцин, были одобрены для создания аналогичных зон.
Государственный совет (кабинет министров) Китая в этом году объявил о смягчении ограничений на иностранные инвестиции в ряде секторов, таких как банковское дело, кредитные рейтинги и бухгалтерский учет. Но он не раскрывал никаких подробностей или временных рамок.
Иностранные бизнес-группы критикуют медленные темпы рыночных реформ в Китае, заявляя, что правила национальной безопасности и промышленная политика не согласуются с целями реформ.
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