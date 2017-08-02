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Правительство Греции внедряет систему объективной стоимости жилья
17:17 02.08.2017 |
Министерство финансов Греции готовится довести так называемые объективные цены в стране, используемые для определения налогов на недвижимость, до уровня рыночных с целью введения новой системы с 1 января 2018 года.
Две поправки, внесенные в греческий Парламент, предусматривают создание координационного комитета при министре Евклиде Цакалотосе для пересмотра цен и создания Регистра стоимости имущества. Последняя поправка предполагает использование банковской базы данных в интегрированной системе Министерства. Посредством постоянного потока информации можно обеспечить основу цифровой системе для оценки недвижимости.
Тем не менее, комитету будет чрезвычайно сложно создать надежную систему к концу года, на которую можно положиться, опираясь на фактические цены продажи недвижимости. Поскольку четыре из 10 объектов сегодня продаются по цене, которая считается очень низкой даже по нынешним стандартам, что отражает искажение местного рынка.
Данные, которые будут включены в Реестр, будут поступать от Независимого органа по общественным доходам, компетентных канцелярий земельного кадастра и нотариусов, которые сотрудничают с министерством. Задача Секретариата будет заключаться в подготовке статистических заключений о рынке недвижимости. Часть данных, согласно новому закону, может быть опубликована анонимно, чтобы предоставить каждой заинтересованной стороне (гражданам, специалистам, организациям) возможность получить общую картину рынка недвижимости для информационных целей.
Тем не менее, цены на жилье в Греции по-прежнему на 40-70% ниже объективной стоимости объектов, а текущие ставки трудно внедрять в автоматическую систему, учитывая актуальную редкость сделок. Например, собственность площадью 102 кв. м в северо-восточном пригороде Афин недавно была продана за €20 000 евро, а ее объективная стоимость - €127 500.
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