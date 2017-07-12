Кризис в вопросе избрания нового руководства ОБСЕ преодлен

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обрела нового генерального секретаря. Как указано в сообщении на официальном сайте ОБСЕ, со вторника, 18 июля, эти обязанности будет исполнять бывший постоянный представитель Швейцарии при организации Томас Гремингер.

Его кандидатура была утверждена после завершения так называемой процедуры умолчания. 12 июля постоянный совет ОБСЕ согласовал единую кандидатуру и обратился к главам МИД ОБСЕ с просьбой утвердить представленного кандидата в течение пяти дней. Поскольку со стороны глав дипломатических ведомств не последовало возражений до крайнего срока, назначение Гремингера вступило в силу.

Кадровые назначения

Кроме того, новым руководителем Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ стала бывший министр иностранных дел Исландии Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, новым представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации назначен бывший французский госсекретарь по европейским делам и внешней торговле Арлем Дезир, а бывший генеральный секретарь организации Ламберто Занньер займет кресло Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств.

Пост генсека ОБСЕ оставался вакантным с 1 июля, поскольку 57 членов организации не смогли достичь согласия по "пакету" назначений на ряд руководящих должностей. Как отмечало ранее агентство dpa, одной из причин кадрового кризиса стали расхождения в данном вопросе между Россией и другими членами ОБСЕ.

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