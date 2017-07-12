Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Главы МИД несколько месяцев торговались за высокие посты в ОБСЕ.

29 министров стран - членов ОБСЕ во вторник, 11 июля, спустя несколько месяцев раздоров, смогли все же согласовать кандидатуры на четыре важных поста в организации. Больше всего, конечно же, стороны интересовала должность генерального секретаря, которым было принято выбрать опытного, хоть и не широко известного швейцарского дипломата Томаса Гремингера.

Для начала следует объяснить, что это вообще за пост. Это одна из руководящих должностей, но ее обладатель в большей степени организатор работы огромной кухни под названием Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, членами которой являются 57 стран. Генсек выполняет функции главного администратора и главы Секретариата, обеспечивая выполнение решений ОБСЕ, а также отвечает за формирование бюджета на Постоянном совете. Плюс ко всему контролирует полевые операции, т. е. с войной на Донбассе имеет прямую связь. Ну и является связующим звеном между структурами организации, контролируя, направляя и т. д., и т. п.

По сути, генсек дублирует изначальные функции и обязанности председателя ОБСЕ, но очевидно, что глава такой крупной организации вряд ли мог бы эффективно справляться с грузом забот, разрываясь между координацией работы ОБСЕ, выполнением представительских функций и разрешением разного рода конфликтов и кризисов. Потому в 1992 г. было принято решение предоставить помощника - назначать человека, который взял бы на себя практическую часть. До Гремингера, которого, вероятнее всего, утвердят уже на следующей неделе, Секретариат возглавляли пять человек: немец Вильгельм Хеинк, итальянец Джанкарло Арагона, словак Ян Кубиш, француз Марк Перрен де Бришамбо и снова итальянец Ламберто Заньер. Назначается генсек Советом министров сроком на три года с возможным вторым и последним сроком. Заньер свое уже отбыл - его полномочия были прекращены 30 июня.

Однако министры так и не смогли вовремя назвать преемника. Как заметил перед встречей во вторник действующий глава ОБСЕ, самый молодой министр иностранных дел в мире австриец Себастьян Курц, организация столкнулась с "кризисом доверия" на почве конфликта на Донбассе. "Конфликт в Украине разделил наш континент", - сказал он.

Временный поверенный в делах США в ОБСЕ Кейт Бирнес, пока в организации спорили о кандидатах, предупреждала о "реальном риске" раскола и ослабления ОБСЕ изнутри "попытками лишить силы ее институциональную целостность с помощью вызовов установленным правилам и процедурам или путем лишения ее необходимых ресурсов и персонала".

Говоря человеческим языком, ОБСЕ стала еще одной площадкой противостояния. Как рассказал источник немецкого агентства dpa, противостояния в первую очередь между Вашингтоном и Москвой с ее сателлитами. Это понятно из слов все того же Курца: "Я очень надеюсь, что ЕС и России удастся сильнее приблизиться друг к другу. Нам необходимо совместное действие, а не противостояние".

Курц, заметим, также говорил о потере доверия к ОБСЕ. И пошатнулось оно, очевидно, как раз благодаря такой вот дестабилизирующей работе российской дипломатии. Иными способами выпускники МГИМО действовать не научились, хотя это по-прежнему приносит результат. Вот и теперь они удачно заблокировали нормальную жизнедеятельность организации грызней за пост генсека.

Кандидатов было пятеро: собственно, швейцарец Гремингер, экс-комиссар по расширению ЕС Штефан Фюле (хорошо знаком украинцам), бывший глава МИД Казахстана, посол этой страны в Великобритании Ерлан Идрисов, бывший председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ финн Илкка Канерва и посол Беларуси в Австрии Елена Купчина, которая также является постпредом своей страны в ОБСЕ и при международных организациях в Вене. Изначально российская сторона хотела видеть в этом кресле Купчину, апеллируя к гендерной и географической справедливости: назначить женщину с востока от границ Австрии, председательствующей сейчас в ОБСЕ. "Идет очень сложная позиционная борьба и определенный торг", - говорил директор департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Андрей Келин. Но мартовские протесты подпортили имидж Минска, и Купчина не у дел.

Остались четверо, из которых главными претендентами стали Гремингер и Фюле. Второй - опытнейший дипломат, а первый не понаслышке знает, как работает ОБСЕ. В принципе, оба были бы хорошими руководителями, если бы не тот факт, что Кремль на дух не переносит Фюле, которого называет одним из архитекторов киевского Майдана. Экс-еврокомиссар бывал в Киеве во время Революции достоинства. А Гремингер, если оценить его высказывания и работу, - более осторожный дипломат, но и не пророссийский. Для Москвы он лучшее из зол. Тем более, как оценили кандидата в комментарии российской газете "Коммерсант" дипломатические источники в ОБСЕ, в разгар конфликта в Украине швейцарское председательство проявило себя "достаточно хорошо".

Да, в 2014 г. в ОБСЕ председательствовала Швейцария, а Гремингер как постпред страны в организации в то время возглавлял Постоянный совет ОБСЕ. В августе 2014-го он аккуратно заметил, что пока организация не может доказать факт присутствия на Донбассе российских военных, но очевидно, что на стороне сепаратистов воюет очень много "добровольцев" из РФ. Такой осторожный человек гораздо предпочтительнее явно антикремлевского чеха Фюле.

Далее. Важно все же знать, кем является человек, чья кандидатура удовлетворила всех в ОБСЕ, учитывая, что мониторинговая миссия с Донбасса уезжать не собирается.

Гремингер родился в 1961 г. в швейцарском городе Люцерн, а рос в небольшом городке Адлисвиль (кантон Цюрих). Образование получил хорошее и, если так можно выразиться, всеобъемлющее - изучал историю, экономику и политологию в Цюрихском университете, получив докторскую степень по истории. На дипломатической службе оказался в 1990 г. Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии (FDFA) отправлял его на стажировки в Берн, Тель-Авив и Женеву. С 1992 по 1998 гг. он работал, постепенно поднимаясь вверх по карьерной лестнице, в Отделе политики и исследований Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC). Затем два года отработал в швейцарском посольстве в Мапуту (Мозамбик).

Из Африки его вернули. И с 2002-го по 2004-й работал заместителем начальника отдела по политическим вопросам и руководителем Отдела политики мира; после возглавлял Отдел по политическим вопросам. А с 2004-го по 2010 г. руководил Центром компетенции по вопросам мира, прав человека, гуманитарной и миграционной политики. Проверка боем окончилась, и Гремингера направили в качестве постпреда в ОБСЕ, ООН и международные организации в Вене. С августа 2015 г. был заместителем генерального директора и начальником Департамента сотрудничества Юга в Берне, управляя также Контактной группой партнеров в Азии.

Теперь же, как видим, его ожидает еще один карьерный скачок. Хотя, очевидно, что это не только заслуга его личных качеств и опыта, но и следствие банального размена в ОБСЕ. Келин уже упоминал торг, но его участники из различных стран мира вряд ли в обозримом будущем скажут, чем пожертвовала Россия. А видимо, без этого не обошлось, поскольку даже заслужила похвалу от Себастьяна Курца, заявившего, что Сергей Лавров "сыграл очень конструктивную роль".

Глава австрийской дипломатии, все еще находящийся под впечатлением после визита в Украину, также сообщил, что министры договорились увеличить свою миссию наблюдателей на Донбассе с 800 до 1000. Такое обязательство ОБСЕ взяла на себя еще в начале года, что очевидно не в интересах Москвы. "Слава богу, нам удалось договориться о необходимости укрепления и надстройки (Специальной) мониторинговой миссии (на Донбассе)", - сказал в частности Курц.

При таком положении вещей генсек Гремингер кажется хоть какой-никакой компенсацией. С учетом того, что офис по свободе СМИ возглавил экс-лидер Соцпартии Франции Арлем Дезир. Он знаком РФ по переговорам по Нагорно-Карабахскому конфликту и как министр по делам Европы, который требовал от Москвы прекратить поддержку сепаратистов в ОРДЛО. То есть в будущем, в том числе перед и во время президентских выборов, Кремлю можно ожидать колких выпадов за преследование СМИ.

