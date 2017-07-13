Израиль и Турция договорились о газопроводе в Европу

Израиль и Турция планируют до конца 2017 г. подписать соглашение о строительстве газопровода для поставок газа в Евросоюз, заявил министр национальной инфраструктуры, энергетики и водоснабжения Израиля Юваль Штайниц в ходе Всемирного нефтяного конгресса в Стамбуле.

"Мы провели плодотворную беседу с турецким коллегой [министром энергетики и природных ресурсов Бератом] Албайраком. Надеюсь, что до конца года он посетит Израиль для завершения переговорного процесса и заключения соглашения (по строительству газопровода - прим. ред.)", - приводит слова Штайница агентство Anadolu.

Точная дата визита Албайрака в Израиль будет определена в ближайшие месяцы, отметил Штайниц.

По его словам, решение о заключении предварительного межправительственного соглашения по строительству газопровода между Турцией и Израилем было принято по результатам четырех туров переговоров.

"Мы уверены, что в будущем Европа будет закупать газ, добываемый в восточном Средиземноморье, - заявил израильский министр. - В настоящий момент ведутся интенсивные переговоры по строительству двух трубопроводов. Один из них планируем построить в Турцию и далее в Европу. Другой трубопровод планируется построить через Южный Кипр и Грецию в Италию".

Правительство Италии назвало проект транспортировки израильского газа одним из наиболее важных для своей страны, отметил Штайниц.

"Если спросите нас, то я считаю оба проекта очень важными", - сказал он, добавив, что у Израиля достаточно ресурсов для транспортировки газа по двум трубопроводам.