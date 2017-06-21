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Повстанцы в Колумбии сдали большую часть оружия
07:45 21.06.2017 |
Боевики леворадикальной повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии - Армия народа" (FARC) сдали 60 процентов своего оружия. Во вторник, 20 июня, они начали передавать последние 40 процентов из имеющихся семи тысяч единиц оружия.
Процесс разоружения проходит под контролем миссии ООН в Колумбии. По плану должен был завершиться еще 29 мая, теперь его срок продлен до 27 июня. Разоружение идет в специальных зонах на территории Колумбии, в которых бывших повстанцев будут готовить к возвращению к нормальной жизни.
В результате вооруженного конфликта в Колумбии между левыми повстанцами, правыми военизированными формированиями, наркомафией и регулярной армией с начала 1960-х годов погибли около 260 тысяч человек, еще более 6,5 млн - были вынуждены покинуть родные места.
Правительство Колумбии и FARC в 2016 году достигли согласия по окончанию полувековой гражданской войны в стране. Переговорный процесс длился почти четыре года.
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