Греция договорилась с кредиторами о получении очередных 8,5 млрд евро

Греция получила согласие кредиторов на получение очередного транша финансовой помощи в 8,5 млрд евро, что позволит Афинам в очередной раз избежать дефолта по своим обязательствам.

Решение вопроса о списании части долга Греции, чтобы окончательно стабилизировать экономику страны, отложено до августа будущего года, когда завершится действие нынешней 86-миллиардной кредитной линии.

В рамках компромисса, достигнутого в четверг на встрече министров финансов стран еврозоны, Международный валютный фонд официально присоединится к программе помощи Греции и даже откроет ей кредитную линию на сумму до $2 млрд.

В то же время реальное предоставление денег из этой кредитной линии будет отложено фондом до момента, когда появится больше ясности в отношении перспектив списания части долга страны.

В заявлении Еврогруппы пока лишь говорится, что министры готовы рассмотреть продление срока уже предоставленных кредитов, а также льготных периодов, в течение которых не производится погашение основной суммы долга. Франция также предложила привязать объем списания долга Греции с уровнем ее экономического роста, и эта идея также будет обсуждаться.

Член Еврокомиссии по финансовым и экономическим вопросам Пьер Московиси, подводя итоги заседания Еврогруппы, назвал их "успехом", который стал возможен благодаря выполнению Афинами согласованных с кредиторами реформ в сфере энергетики, в налоговой и пенсионной сферах.

"Греция выполнила свои обязательства. И я сказал бы, даже больше: Греция предприняла совсем беспрецедентные усилия, чтобы сдержать взятые обязательства и выполнить условия, которые, все это признают, были чрезвычайно трудными", - отметил член Еврокомиссии.

П.Московиси добавил, что на этом этапе приоритетом становится обеспечение экономического роста Греции.

Еврогруппа приветствовала решимость Греции поддерживать первичный профицит в размере 3,5% ВВП до 2022 года и следовать в будущем бюджетной политике, соответствующей европейским фискальным рамкам. По мнению Еврокомиссии, это будет выполнимо при условии поддержания первичного профицита, близкого к 2% ВВП в период 2023-2060 гг.

Руководство МВФ будет рекомендовать Исполнительному совету МВФ в принципе утвердить новый рассчитанный на 14 месяцев резервный кредит для Греции. Глава МВФ Кристин Лагард рассчитывает, что это произойдет до 27 июля.

МВФ два последних года не участвовал в финансировании Греции, считая, что обеспечить возвращение страны к стабильному росту возможно только путем облегчения ее неподъемного долгового бремени. В то же время идея списания долга Греции непопулярна в Германии и других странах.

