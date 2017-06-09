Выборы в Великобритании: почему премьер Мэй остается у власти

Досрочные парламентские выборы в Великобритании принесли сюрприз, но не тот, на который рассчитывали находившиеся у власти консерваторы. Ни одна из партий по итогам голосования не набрала абсолютного большинства в Палате общин. Что это означает для политической ситуации в стране и для переговоров о выходе Лондона из Европейского Союза? DW - с первым анализом последствий выборов для Великобритании и Европы.

Партия Мэй набрала больше всех голосов. Почему все говорят о проигрыше?

Консерваторы, по предварительным подсчетам, получат 318 из 650 мест в Палате общин. Это на 12 мандатов меньше, чем у них было раньше, по итогам выборов 2015 года. А для абсолютного большинства, которое требуется для формирования однопартийного правительства, необходимо иметь не менее 326 голосов.

Возникла ситуация, когда парламент "подвешен": это означает, что ни одна партия не может предложить свой кабинет министров. Без создания коалиции или новых выборов, если коалицию создать не удастся, не обойтись.

Значит, Мэй потерпела поражение. Почему она не уходит?

Премьер-министр Тереза Мэй, по общему мнению, грандиозно просчиталась. Нарушив собственное обещание, она назначила досрочные выборы в июне в надежде на укрепление большинства консерваторов в Палате общин. Мэй объявила своей целью "сильное и стабильное" руководство, необходимое для переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза. Расчет с выборами себя не оправдал.

Между тем, несмотря на поражение, действующий премьер уже сообщила, что собирается формировать кабинет министров, чтобы править дальше и вывести страну из ЕС. Тем самым она нарушила сложившуюся традицию: от Терезы Мэй ожидали отставки, что было бы стандартным решением для политика, который не справился с поставленной задачей.

Тем временем королева Елизавета II поручила Мэй сформировать правительство. Сохранять пост премьеру позволяют два фактора. Консерваторы, несмотря на потерю голосов, все же формально являются победителями выборов. Второй фактор, судя по всему, - элементарное стремление остаться у власти. Тем более что открытого бунта против Терезы Мэй в рядах тори не наблюдается. Впрочем, Борис Джонсон, министр иностранных дел и претендент на место Мэй, ушел от ответа на вопрос о том, поддерживает ли он еще премьера.

Тори нужна коалиция. В чем проблема?

Консерваторы быстро выбрали партнера по коалиции: им должна стать Демократическая юнионистская партия (ДЮП) Северной Ирландии. Предварительные переговоры уже ведутся. У юнионистов 10 мест в парламенте. Даже с учетом перспективы проигрыша в одном-двух избирательных округах, где все еще идет пересчет голосов, такая коалиция теоретически набирает необходимое абсолютное большинство голосов в палате общин.

Но в Великобритании создание правительственных коалиций - большая редкость. Это будет всего лишь второй случай за период после окончания Второй мировой войны - в 2010 году тори сформировали правительство вместе с либеральными демократами. Либеральные демократы после выборов уже заявили, что на этот раз в коалицию с консерваторами вступать не намерены.

Главная проблема, однако, заключается в том, что теперь любое политическое решение Терезы Мэй потребует согласия младшего партнера из ДЮП. А позиции потенциальных участников коалиции сходятся далеко не по всем принципиальным вопросам.

Что это означает для переговоров по Brexit?

Первоначально тут возникла неопределенность. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер дал понять, что ожидает задержки начала переговоров, назначенных на 19 июня. Однако позже Тереза Мэй заверила, что переговоры начнутся вовремя.

Тем не менее большинство обозревателей ожидают их затягивания, так как Мэй теперь в более слабой позиции, чем прежде. Международные рынки интерпретировали итоги голосования в Великобритании как мандат на "мягкий" Brexit, в частности, подразумевающий сохранение для Лондона доступа к единому европейскому рынку.

Джереми Корбин чувствует себя победителем. Справедливо?

Лейбористы смогли завоевать 261 депутатский мандат - на 31 больше, чем в 2015 году. Это объясняет задиристое заявление лидера Лейбористской партии Джереми Корбина: "Очевидно, кто победил".

Однако шансы на то, что королева Елизавета II поручит лидеру лейбористов сформировать правительство, обозреватели оценивают невысоко. Это ведь может быть только правительство меньшинства - представляется маловероятным, что Корбину удастся собрать в коалиции голоса всех вошедших в парламент партий, не считая тори.

В случае провала попытки Мэй создать правящую коалицию возможно проведение новых выборов. Этот сценарий пока никто не исключает, но его тоже называют маловероятным.