Тереза Мэй нанесла себе сокрушительный удар

Тереза Мэй была так уверена в том, что она делает. Она хотела получить мандат на то, чтобы, создав сильное правительство, в случае необходимости вывести свою страну из Европейского Союза путем "жесткого" Brexit. "Сильное и стабильное" руководство стало мантрой ее предвыборной кампании. Но оказалось, что она только спровоцировала крах. Избиратели в Великобритании показали ей средний палец, страна оказалась в глубоком политическом кризисе.

Кто помнит еще заносчивых членов Консервативной партии, которые до голосования мечтали о том, что выиграют с большинством в 150 или даже 200 мест в парламенте, и предсказывали тотальный крах оппозиции в лице Лейбористской партии? Вновь стало понятно, что опросы в Великобритании можно выбросить в мусорную корзину. У избирателей свои мысли: они с легкостью меняют предпочтения, их поведение невозможно предсказать, пользуясь заранее известным шаблоном.

Мэй провела ужасную кампанию

Вероятно, ни один британский политик за последние десятилетия не проводил такой плохой предвыборной кампании. Тереза Мэй обращалась с британцами, как с неразумными детьми, за которых можно определять их будущее. Она отказалась от публичных дебатов, избегала общения с избирателями и на любой вопрос бесконечно повторяла одни и те же лозунги и штампы. За постоянные повторения пустых слоганов она получила прозвище "Мэй-робот"("Maybot").

Британцы увидели, как внезапно их премьер-министр в последние недели перед голосованием стала выпадать из своей роли: она оказалась изолированной даже в кругу приближенных, не способной никому доверять и никого слышать. Тереза Мэй стала казаться бесчувственной, высокомерной, не понимающей истинные заботы людей.

А их беспокоят, прежде всего, вопросы здравоохранения, образования, обеспечения финансирования для заботы о престарелых. Предложение Мэй отбирать у стариков недвижимость в счет оплаты расходов по уходу за ними и скорый отказ от этой идеи, прозванной "налогом на деменцию", невероятно навредили ей. Как можно было сделать во время предвыборной кампании такое абсурдное предложение, уму непостижимо. Наверное, у Терезы Мэй есть склонность к саморазрушению.

Шеф лейбористов лучше, чем о нем говорят

В противоположность Терезе Мэй Джереми Корбин провел куда более удачную предвыборную кампанию, чем от него ожидали. В парламенте его выступления часто выглядели неуклюже, но на встречах с избирателями, в общественных дискуссиях и на публичных площадках он сумел стать эмоционально притягательным. Корбин произвел впечатление доступного, страстного и убежденного в своей программе политика. Из человека, которого даже в собственной партии считали неспособным быть премьером, он внезапно превратился в того, кто способен побеждать.

Конечно, лейбористам помогли голоса молодых людей. Они откликнулись на толково организованную онлайн-кампанию, так что в Великобритании возник свой Берни Сандерс: точно так же, как и в США, большинство молодых людей проголосовали за левых в надежде на обещания большей социальной справедливости.

Политическая катастрофа для консерваторов

Великобритания расколота, как показало последнее голосование: на север и юг, на город и деревню, на молодых и старых, на сторонников и противников выхода страны из ЕС. Свой политический выбор британцы теперь делают, исходя из личных предпочтений: традиционная лояльность к той или иной партии, региональные традиции, социальные связи потеряли значение.

Но проблема в том, что британская политическая система не создана для новой ситуации. В других странах сейчас начался бы процесс создания правящей коалиции, тогда как для Великобритании Палата общин без абсолютного большинства голосов у одной партии - это тупик. Консерваторы могут, будучи самой сильной партией в парламенте, попытаться создать правительство меньшинства. Но насколько самостоятельным будет такое правительство на переговорах по Brexit? Начало, запланированное на 19 июня, придется отложить до того момента, пока в Лондоне не удастся сформировать кабинет министров.

Исход выборов для консерваторов - самая серьезная из возможных политических катастроф. И создала ее для себя и для своей партии сама Тереза Мэй. В итоге получилась полная противоположность "сильного и стабильного" руководства. Положение хаотическое, будущее неопределенно. Это уже второй катастрофический просчет, который совершают британские премьер-министры за короткое время: ранее это был Дэвид Кэмерон с его референдумом по Brexit. Куда держишь путь, Великобритания? Европе остается от недоумения только схватиться за голову.