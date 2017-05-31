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США снова оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег из России
08:02 31.05.2017 |
Федеральная резервная система США (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на 41 млн долларов (37 млн евро) из-за того, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег. Об этом сообщается во вторник, 30 мая.
ФРС заявила о "небезопасных и ненадежных" практиках банка и обязала его улучшить контроль над исполнением американских законов в сфере противодействия отмыванию средств. Deutsche Bank заявил о намерении исполнить все предписания американского регулятора, сообщает dpa.
Схема "зеркальных сделок"
В январе 2017 года банк был оштрафован в США на 425 млн долларов за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями. В результате этих операций с 2011 по 2015 годы из России были выведены около 10 миллиардов долларов.
Как заявил тогда Нью-Йоркский департамент по финансовым услугам (DFS), в схему "зеркальных сделок" были вовлечены клиенты, покупавшие акции в России, а также другие заинтересованные стороны, которые вскоре после этого продавали эти же акции через лондонский филиал Deutsche Bank. Часть операций проходила через офис банка в Нью-Йорке.
США штрафует Deutsche Bank
В конце марта 2017 года суд штата Коннектикут постановил, что компания Deutsche Bank Group Service, чья штаб-квартира находится в Лондоне, обязана выплатить 150 миллионов долларов штрафа из-за манипуляций с процентными ставками.
В апреле Федрезерв США оштрафовал банк на 156 миллионов долларов - на этот раз причиной послужили "небезопасные практики на валютных рынках".
2016 год Deutsche Bank завершил с убытком в размере 1,4 миллиардов евро.
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