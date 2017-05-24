Турция ввела новые ограничения на поставки подсолнечного масла из России

Турция ввела ограничения на беспошлинные поставки российского подсолнечного масла - заявки по лицензиям на импорт в режиме внутренней переработки удовлетворяются не в полном объеме, квота составляет 15-30%, сообщил РИА Новости исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

В среду газета "Ведомости" сообщила, что власти Турции ввели новые ограничения на импорт пшеницы из России - на РФ должно приходиться 20-25% от всех выданных лицензий на импорт пшеницы в режиме внутренней переработки, который дает право на беспошлинный ввоз товара.

"Мы получили информацию, что происходит аналогичная ситуация по подсолнечному маслу - вводятся ограничения по поставкам подсолнечного масла. Все это происходит в неофициальной плоскости", - сказал Мальцев.

Он указал, что заявки на поставки российского подсолнечного масла удовлетворяются не в полном объеме. "Квота составляет 15-30%", - отметил исполнительный директор Масложирового союза.

Власти Турции с 15 марта изменили порядок ввоза некоторых видов сельхозпродукции для переработки внутри страны, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. При этом Россия не попала в перечень стран, имеющих право на беспошлинные поставки. Представители турецкого бизнеса объясняли такие меры тем, что Россия не сняла полностью запрет на поставку продуктов из Турции, в частности томатов.

В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле", указав, что ограничения по поставкам томатов пока сохранятся. Он пояснил, что данный вопрос увязан с периодом окупаемости затрат российских производителей. В понедельник, 22 мая, Россия и Турция подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле. При этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подтвердил, что ограничения по томатам останутся в силе.