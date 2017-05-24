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Российские экспортеры зерна в Турцию столкнулись с новой проблемой: пшеница в импорте может составлять лишь 20-25%
07:41 24.05.2017 |
Турецкие и российские трейдеры сообщают, что Турция ввела новые ограничения на импорт российской пшеницы: теперь на Россию должно приходиться 20-25% от всех выданных лицензий на импорт, сообщил аналитический центр «Совэкон». Информацию подтвердили «Ведомостям» топ-менеджеры двух российских экспортеров, специализирующихся на поставках в Турцию. Представитель Минсельхоза сказал, что официальной информации на эту тему от турецкой стороны не поступало.
Речь идет о лицензиях на поставку пшеницы в режиме внутренней переработки: такая лицензия позволяет поставлять зерно в страну без пошлины для переработки и дальнейшего экспорта, объясняет один из трейдеров, этот режим действует в Турции для всех стран - для защиты внутреннего рынка.
Турция с 15 марта перестала выдавать лицензии на поставку российской сельхозпродукции в таком режиме. Поставки остановились - размер пошлины для пшеницы составляет 130%. Это стало реакцией на продолжающийся в течение полутора лет запрет на поставку помидоров и некоторых других овощей, который Россия ввела после того, как турецкие ВВС сбили российский истребитель. Помидоры - самая весомая категория среди запрещенных продуктов.
3 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин встретились и решили все запреты снять. Однако запрет на помидоры Россия оставила. «После известных трагических событий, когда были введены эти ограничения, жизнь развивалась и не стояла на месте, - объяснил Путин. - Это связано как раз с производством тех самых томатов».
Эмбарго на помидоры может продлиться минимум 3-5 лет, предупредил тогда профильный вице-премьер Аркадий Дворкович. Причина в том, что надо завершить тепличные проекты российских инвесторов, обеспечить помидорами российский рынок. Дворкович, правда, не исключил, что Турция сможет поставлять помидоры в межсезонье. По данным Национального плодоовощного союза, 40-45% продаваемых томатов - российские. Представитель Дворковича вчера отказалась от комментариев.
Для Турции Россия - стратегический поставщик сельскохозяйственной продукции: в последние годы 70-75% муки в Турции производилось из российской пшеницы, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка. Россия, в свою очередь, поставляет в Турцию 12-13% экспортируемой пшеницы. Также Турция - основной покупатель высококачественной продовольственной пшеницы, а это самый высокомаржинальный продукт.
По сути, сейчас Турция решила квотировать поставки российской пшеницы, говорит директор «Совэкона» Андрей Сизов, вероятно, это связано с тем, что и Россия сняла запрет на помидоры не полностью. Кроме того, турецкий комитет по зерновым не включил Россию в число возможных стран - поставщиков кукурузы на тендере, который прошел в мае, напоминает он.
«Было наивно полагать, что турки так легко откажутся от идеи вернуть право на поставку томатов», - рассуждает один из российских трейдеров. Турция, как и Россия, защищает свой рынок, продолжает он, но получается, что для того, чтобы воспользоваться беспошлинным режимом для ввоза российской пшеницы, турецкий импортер должен придумать, где ему купить 75% пшеницы, и тогда 25% он может ввезти из России. Это создает массу проблем для импортеров, им нужно менять логистику, создавать какие-то новые схемы поставок. Плюс страдают мелкие мукомолы: партию менее 3000 т они купить не могут, а 12 000 т для выполнения этих требований им попросту не нужно, продолжает другой российский экспортер. В такой ситуации они вынуждены полностью отказаться от покупок в России, полагает экспортер. Если Турция и дальше продолжит ограничивать покупку именно российского зерна, то лишнее выльется на рынок и будет давить на цены, заключает он.
Экспортерам, работающим на малой воде, придется переориентироваться на рейдовую перевалку и глубоководные порты, расширять сотрудничество с другими покупателями, говорит директор департамента стратегического маркетинга и корпоративных коммуникаций «Русагротранса» Игорь Павенский. В этом сезоне будут рекордные начиная с сезона 2009/10 г. запасы зерновых - 21 млн т, что тоже осложняет ситуацию. Это связано с рекордным за всю историю урожаем зерновых в прошлом году - 120,7 млн т.
Снижение присутствия второго крупнейшего покупателя накануне нового сезона, когда заключаются контракты, особенно чувствительно: за первые три месяца текущего сезона в Турцию отправлено 844 000 т, или 13% всего экспорта. Причем в будущем сезоне конкуренция на мировом рынке станет сильнее - вырастут поставки пшеницы из стран ЕС на рынок, предупреждает Павенский.
Мировые цены на новый урожай низкие - $173-174 за 1 т. Такими же они были и год назад, но с тех пор рубль укрепился и доходность производителей и экспортеров будет еще ниже, заключает Павенский.
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