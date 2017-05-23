МВФ не договорился с Еврогруппой по греческим долгам

Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности на рабочем уровне с Грецией о ее политике, которую он может поддержать. Однако полного понимания с Еврогруппой по греческим долгам до сих пор нет. Об этом говорится в заявлении директора европейского департамента МВФ Поуля Томсена по итогам заседания Еврогруппы, состоявшегося 22 мая в Брюсселе.

Специалист назвал "очень сильной" антикризисную экономическую программу, утвержденную греческими властями на прошлой неделе. "Это именно то, чего мы добивались", - заявил он. "Это такая программа, которую МВФ может поддержать" кредитами, уточнил Томсен.

Он выразил удовлетворение по поводу "наличия договоренности на рабочем уровне ", хотя и напомнил, что "окончательное решение, разумеется, принимают Совет директоров и административное руководство фонда".

"Мы также всегда говорили, что для нашего продвижения вперед это необходимо дополнить внушающим доверие пакетом мер по облегчению долгового бремени (Греции), - продолжил специалист. - В этой сфере, несомненно, наблюдается прогресс, но цель еще не достигнута. Мы продолжаем считать, что необходимо больше реализма в исходных предположениях и немного больше конкретики".