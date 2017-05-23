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Еврогруппа не договорилась о новом транше для Греции
08:06 23.05.2017 |
Министры финансов стран еврозоны в понедельник, 23 мая, не смогли договориться ни о выделении нового кредита Греции, ни о списании части долга стране. После восьмичасовых переговоров встреча в Брюсселе завершилась без конкретных результатов.
На встрече, помимо прочего, обсуждались реформы, проводящиеся Грецией для того, чтобы соответствовать требованиям кредиторов. Накануне парламент Греции принял новый пакет мер жесткой экономии - в частности, пенсии в стране сократятся на 18 процентов, а минимальная сумма ежегодного дохода, не облагаемая налогом, понизится с 8636 до 5681 евро.
Без мандата не будет обещаний
Германия на встрече выступила против конкретных обещаний Греции о списании части долгов, отмечает агентство AFP. Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) заявил, что на утверждение подобных планов у него нет мандата бундестага.
Переговоры о возможном списании долгов перенесены на середину июня. Решение о выделении очередного транша должно быть принято до начала лета, отмечает агентство Reuters.
Летом Афины должны перечислить кредиторам 7 млрд евро в счет обслуживания своих долгов, общий размер которых составляет около 300 млрд евро. С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). В 2015 году был согласован новый пакет финансовой помощи на общую сумму 86 млрд евро.
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