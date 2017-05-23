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Трамп обсудил с Нетаньяху иранскую угрозу
08:00 23.05.2017 |
Совершающий первый зарубежный визит президент США Дональд Трамп в понедельник, 22 мая, встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Основной темой переговоров стала угроза со стороны Ирана, которую разделяют оба лидера. Трамп заявил, что "иранский режим производит насилие и страдание" и призвал Тегеран остановить "финансирование, обучение и вооружение террористов". Как и ранее, он отметил, что иранская угроза сблизила позиции Израиля и некоторых арабских стран.
"Я бы хотел, чтобы вы знали, как мы ценим поворот американской политики в отношении Ирана, который вы столь ясно озвучили", - заявил в ответ Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что "арабские партнеры" могут помочь восстановить мир в регионе.
Утром 22 мая Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, побывавшим в Храме Гроба Господня и у Стены Плача в Иерусалиме. Он в черной кипе поместил свернутый клочок бумаги в щель в Западной Стене, куда иудеи вкладывают молитвенные записки.
На 23 мая намечена встреча Трампа с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом. Президент США надеется дать новый импульс процессу мирного урегулирования между палестинцами и израильтянами. Израиль и палестинцы прервали мирный диалог в 2014 году.
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