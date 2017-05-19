Финансовые новости
- |
- 19.05.17
- |
- 10:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Парламент Греции поддержал новый пакет мер жесткой экономии
07:38 19.05.2017 |
Парламент Греции проголосовал за пакет новых мер жесткой экономии, принятия которых требуют международные кредиторы.
Как сообщает Би-Би-си, документ предусматривает повышение налогов и сокращение размера пенсий. При необходимых для принятия 151 голосе законопроект поддержали 153 депутата из 300.
Голосование прошло в преддверии заседания Еврогруппы, в ходе которго 22 мая участники должны будут оценить эффективность реформ в Греции и решить вопрос о предоставлении Афинам очередного транша в 7,5 млрд евро.
Иностранные кредиторы - Еврокомиссия, МВФ, Европейский центробанк и Европейский стабилизационный механизм - регулярно проводят оценку выполнения своих требований Грецией.
Во время голосования в парламенте по соответствующему законопроекту в центре Афин прошли акции протеста против дальнейшего ужесточения экономической политики страны.
В акциях протеста приняли участие около 10 тысяч человек. Несколько протестующих начали бросать в полицию бутылки с зажигательной смесью, в ответ те применили слезоточивый газ.
В начале мая власти Греции и представители иностранных кредиторов договорились о пакете реформ. Сообщалось, что Афины пообещали еще сократить пенсионные выплаты в 2019 году и повысить налоги в 2020 году, чтобы сэкономить до 2% ВВП.
Греции необходимо выплатить 7,5 млрд долларов для погашения части долга. Срок погашения истекает в июле.
Всего в рамках предоставления финансовой помощи Афины получили около 200 млрд евро. На начало 2016 года госдолг Греции составлял 321 млрд евро.
Экономические показатели, опубликованные властями Греции на этой неделе, свидетельствуют, что страна снова - впервые с 2012 года - находится на грани рецессии.
ВВП страны за первый квартал 2017 года сократился на 0,1%. В четвертом квартале 2016 года падение составило 1,2%.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Альтернатива 1С: Чем украинский бизнес может заменить российскую систему бухучета
|Попытка отобрать у Ахметова "Укртелеком" растянется на годы
|Трамп-болтун, или Почему длинный язык не вредит президенту США
|Удастся ли обвинить Дональда Трампа в препятствовании правосудию?
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США начали процесс пересмотра торгового соглашения с Канадой и Мексикой
|Верховный суд Бразилии разрешил расследование в отношении президента страны
|Трамп-болтун, или Почему длинный язык не вредит президенту США
|Удастся ли обвинить Дональда Трампа в препятствовании правосудию?
|Кто такой специальный прокурор Роберт Мюллер и что он может
|Парламент Греции поддержал новый пакет мер жесткой экономии
Это интересно
|Еврокомиссия оштрафовала Facebook на 110 млн евро за сокрытие информации по сделке с WhatsApp
|Что хорошего может быть в том, чтобы во всеуслышание заявлять о своих самых ужасных провалах и промахах?
|В Гонконге продали самый дорогой участок земли в мире
|Флагманский смартфон HTC U11 представлен официально: Android 7.1, многослойный стеклянный корпус и передовая камера
|HP представила компьютер с крупнейшим объемом памяти
|Бриллиантовые серьги проданы на аукционе "Сотбис" за рекордные 57 млн долларов
|Франция оштрафовала Facebook за злоупотребление данными пользователей