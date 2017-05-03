Греция и кредиторы достигли соглашения по ключевым реформам

Греция и международные кредиторы - ЕС и МВФ - достигли во вторник соглашения по пакету реформ в сфере трудового законодательства, социальных расходов и энергоресурсов. Об этом сообщил греческий министр финансов Эвклидис Цакалотос.

"Переговоры по техническому соглашению закончены по всем вопросам... Уже проложен путь для переговоров по облегчению бремени задолженности", - цитирует его заявление агентство Reuters.

29 апреля стало известно, что Афины завершат переговоры с международными кредиторами к заседанию Еврогруппы 22 мая.

Международная миссия кредиторов вернулась в Афины 24 апреля. Представители европейских институтов и МВФ должны подготовить очередной отчет по реализации греческих реформ и обозначить приоритеты этого процесса на ближайшее будущее. Изначально предполагалось, что этот отчет будет завершен в начале марта.

Если результаты процесса реформ в Греции будут признаны неудовлетворительными, Афины не смогут получить очередной транш кредитов в рамках третьей программы макрофинансовой помощи, который необходим стране для обслуживания уже выданных займов. Греции нужно произвести очередные выплаты до конца июня по полученным ранее кредитам.