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Греция и кредиторы достигли соглашения по ключевым реформам
07:55 03.05.2017 |
Греция и международные кредиторы - ЕС и МВФ - достигли во вторник соглашения по пакету реформ в сфере трудового законодательства, социальных расходов и энергоресурсов. Об этом сообщил греческий министр финансов Эвклидис Цакалотос.
"Переговоры по техническому соглашению закончены по всем вопросам... Уже проложен путь для переговоров по облегчению бремени задолженности", - цитирует его заявление агентство Reuters.
29 апреля стало известно, что Афины завершат переговоры с международными кредиторами к заседанию Еврогруппы 22 мая.
Международная миссия кредиторов вернулась в Афины 24 апреля. Представители европейских институтов и МВФ должны подготовить очередной отчет по реализации греческих реформ и обозначить приоритеты этого процесса на ближайшее будущее. Изначально предполагалось, что этот отчет будет завершен в начале марта.
Если результаты процесса реформ в Греции будут признаны неудовлетворительными, Афины не смогут получить очередной транш кредитов в рамках третьей программы макрофинансовой помощи, который необходим стране для обслуживания уже выданных займов. Греции нужно произвести очередные выплаты до конца июня по полученным ранее кредитам.
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