Дипломатический скандал между Германией и Израилем - реакции в Берлине

Зигмар Габриэль в Зале памяти мемориала Яд-Вашем в Иерусалиме, 24 апреля

Визит министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля (Sigmar Gabriel) в Израиль во вторник, 25 апреля, закончился скандалом. Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху в последний момент отменил переговоры с главой МИД Германии в ответ на отказ Габриэля воздержаться от встречи с представителями левых правозащитных организаций.

Эта новость вызвала фурор в Германии, испытывающей особую историческую ответственность перед Израилем. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) не раз говорила, что обеспечение безопасности Израиля является одной из основополагающих внешнеполитических доктрин Германии. Это, однако, не отменяет наличия существенных разногласий между Берлином и Иерусалимом, ставших, по мнению немецких аналитиков, истинной причиной дипломатического разлада. Оппозиционные же НПО были, мол, только поводом.

С кем встречался Габриэль?

Среди правозащитников, с которыми встречался Габриэль, были представители, в частности, организации отслуживших солдат Breaking the Silence ("Нарушающие молчание"), которая критически относится к строительству израильских послений на оккупированных территориях, а также НКО "Бецелем", заботящейся о соблюдении прав палестинцев.

Breaking the Silence вызывает особое раздражение израильских правых и премьер-министра Нетаньяху, которые считают эту НПО пропагандистской организацией, распространяющей ложь об Израиле и очерняющей израильскую армию. С 2004 года Breaking the Silence собирает свидетельские показания израильских военнослужащих, служивших на палестинских территориях, воевавших в секторе Газы и на юге Ливана.

На условиях анонимности они, не приукрашивая, рассказывают о пережитом, в том числе, о действиях, идущих вразрез, например, с правилами защиты гражданского населения. В некоторых показаниях приводятся факты глумления над безоружными или ранеными палестинцами.

Breaking the Silence гарантирует своим собеседниками полную анонимность, что не позволяет проверить подлинность их высказываний, восстановить картину событий и, быть может, привлечь виновных к суду. Это дает повод премьер-министру считать правозащитников врагами Израиля и обвинять их в диффамации армии, но не мешает Германии, как и другим странам ЕС, оказывать им финансовую помощь. С представителями Breaking the Silence встречался и бывший президент ФРГ Йоахим Гаук (Joachim Gauсk), что, к слову, в свое время не вызвало протеста у Нетаньяху.

Министра Габриэля критикуют ...

Немецкие политики, будь то президент страны, канцлер или министры, считают своим долгом в ходе зарубежных визитов вести не только официальные переговоры, но и встречаться с представителями гражданского общества, демонстрируя тем самым свои симпатии тем, кто стоит на защите демократии, прав и свобод человека. В Германии их порой даже упрекают в том, что, например, в Китае или России они делают это недостаточно публично и эффектно.

В случае с Израилем, однако, не все придерживаются таких взглядов. Так, консервативная газета Frankfurter Allgemeine Zeitung обвиняет Габриэля в чрезмерно конфронтационном подходе, видит в его встрече с правозащитниками "публичный вызов", брошенный премьер-министру Нетаньяху. "С оппозиционными неправительственными организациями, - пишет комментатор газеты, - надо встречаться в авторитарных режимах, а не в дружественных демократиях".

"Более тонкого чутья" ожидала от Габриэля вице-председатель Германо-израильского общества, заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Гитта Коннеман (Gitta Connemann). Она в принципе считает правильной традицию встреч во время зарубежных визитов и с оппозиционными организациями, но в этот раз выбор собеседников должен был быть, по ее мнению, более осмотрительным.

Со своей критикой министра иностранных дел Frankfurter Allgemeine Zeitung и Гитта Коннеман оказались в одной компании с сопредседателем правопопулистской "Альтернативы для Германии" Фрауке Петри (Frauke Petry), назвавшей "недопустимой" встречу Габриэля с такими НПО и обвинившей его в том, что он не прилагает достаточных усилий для налаживания хороших отношений с Израилем. В Израиле немецкие популисты видят пример того, как надо вести себя с мусульманами.

... и хвалят

Такие оценки, однако, скорее, исключение. Большинство немецких наблюдателей считают демарш израильского премьера местью за принятое в Берлине еще в феврале решение отложить до следующего года двусторонние германо-израильские межправительственные консультации, запланированные на май в Иерусалиме.

В правительстве ФРГ тот перенос объяснили перенасыщенностью рабочего графика канцлера. На самом же деле, уверены наблюдатели, причина была другая: Берлин выражал тем самым протест против принятого в Израиле по инициативе Нетаньяху закона, постфактум легализующего строительство еврейских поселений на участках земли, находившихся в частном владении палестинцев.

Критику этого закона, как и вообще практики строительства еврейских поселений в восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, Берлин выражает и публично. Германия и многие ее союзники считают, что путь к преодолению этого застарелого ближневосточного конфликта лежит через создание самостоятельного палестинского государства, а строительство еврейских поселений затрудняет достижение такой цели.

Поэтому большинство немецких политиков и комментаторов считают правильной твердость, которую проявил в Израиле Зигмар Габриэль, не поддавшись на шантаж Биньямина Нетаньяху. "Стоять на стороне Израиля не значит подчиняться желаниям Нетаньяху, - пишет Berliner Zeitung. - Габриэль не отвесил низкий поклон, и его позиция заслуживает уважения".

"Владимир Тайип Нетаньяху"

Влиятельная Süddeutsche Zeitung предлагает быть благодарным Габриэлю, продемонстрировавшему в ходе своего первого визита в Иерусалим "больше мужества, чем его предшественники - и больше ответственности по отношению к Израилю". С точки зрения газеты, теперь появился шанс внести, наконец, больше честности в эти отношения, которые, принимая во внимание Холокост, представляют собой самый деликатный аспект в работе немецкой дипломатии.

"В ответственности Германии перед Израилем не должно быть никаких сомнений, - пишет Süddeutsche Zeitung. - Но уместно спросить, как может Германия соответствовать этой ответственности, когда в Иерусалиме правительство, далеко отошедшее от общих ценностей".

Комментатор газеты вообще предлагает называть израильского премьера не "королем Биби", как это делают сами израильтяне, а "Владимиром Тайипом Нетаньяху". "Как Путин в России и Эрдоган в Турции, - подчеркивает Süddeutsche Zeitung, - так и он переиначивает свою страну, подрывает прежние ценности, подвергает опасности демократию".