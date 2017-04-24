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Топливно-энергетический комплекс
Fitch понизил рейтинг Италии из-за огромного госдолга
08:34 24.04.2017 |
Американское рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг Италии на одну ступень с "ВВВ+" до "ВВВ". Как сообщает газета Messaggero, прогноз при этом остается стабильным.
Понижение рейтинга продиктовано оценками специалистов агентства политической ситуации в стране на фоне сохраняющегося высокого внешнего долга. "Увеличились риски в связи со слабым правительством и политической нестабильностью", - сообщает газета о выводах агентства. Кроме того Fitch подчеркивает, что Италия не справилась с задачей сокращения государственного долга. "В результате страна более уязвима перед экономическими потрясениями", - указывает агентство.
Негативный прогноз сделан в отношении банковской системы Италии, которая "остается слабой". Fitch прогнозирует невысокий экономический рост Италии в этом году на уровне 0,9%. В следующем году он составит 1%.
Государственный долг Италии достиг в прошлом году рекордного уровня в почти 133% ВВП, что является самым высоким показателем среди 19 стран еврозоны после Греции. По оценке Fitch, госдолг страны в прошлом году превышал на 11,2% ВВП целевой показатель, который Италия поставила себе в этой области в 2013 году.
В декабре прошлого года премьер-министр Маттео Ренци, возглавлявшийся правящую Демократическую партию (ДП), был вынужден уйти в отставку после провала референдума по вопросу о предложенной им конституционной реформе. Тем не менее, парламент, избранный в 2013 году, распущен не был, несмотря на настойчивые требования части оппозиции о проведении досрочных выборов. Правительство возглавил бывший министр иностранных дел и ближайший соратник Ренци Паоло Джентилони, который сохранил практически неизменным состав кабинета. При этом не исключено, что в стране могут состояться досрочные парламентские выборы.И
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