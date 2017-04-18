Международный валютный фонд (МВФ) не будет участвовать в дальнейшей финансовой помощи Греции, если его эксперты придут к заключению, что уровень долговой нагрузки на экономику страны является непосильным, заявила директор-распорядитель фонда Кристин Лагард в интервью ведущим европейским газетам, обнародованном во вторник.

Если долговое бремя Греции окажется непосильным по критериям МВФ и не будет соответствовать разумным параметрам, фонд откажется от участия в этой программе, сказала она.

По словам К.Лагард, МВФ убежден в необходимости "определенной реструктуризации греческого долга", а также в том, что Греция должна твердо встать на путь реформ. Директор МВФ констатировала успехи Греции в сфере реформ, но подчеркнула, что для участия фонда в финансовой помощи этой стране Афинам следует выполнить и другое условие - снизить долговую нагрузку до разумного уровня, сообщает Deutsche Welle.

Вместе с тем К.Лагард выразила мнение, что участие МВФ в программе финансовой помощи Греции не настолько важно, поскольку эта страна получает поддержку по каналам Европейского стабилизационного механизма (ESM), который "весьма крепок в финансовом отношении".

В июле Греция должна выплатить кредиторам более 7 млрд евро, что практически невозможно без нового транша. Переговоры о выделении этого транша из третьей программы помощи общим объемом 86 млрд евро продолжаются, в том числе и потому, что МВФ еще не определился в вопросе об участии в этой программе.

