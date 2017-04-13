Тройка лидеров рейтинга с 2015 года не изменилась. Ведущие позиции по успехам туристического сектора занимают Испания, Франция и Германия.

Рейтинг самых гостеприимных стран мира под названием The Travel and Tourism Competitiveness обнародовал Всемирный экономический форум (WEF). Исследование проводится раз в два года, оно анализирует ситуацию в 141 стране и следит за различными факторами, которые влияют на сектор туризма и вносят вклад в развитие страны и ее конкурентоспособность.

Каждая страна получает оценку в 14 категориях, в числе которых и бизнес-среда, безопасность для здоровья и уровень цен. Окончательное положение в рейтинге зависит от среднего балла страны.

Лидерство Испании в рейтинге аналитики объясняют сочетанием культурных и природных достопримечательностей, хорошей туристической инфраструктуры и авиасообщения. В то же время стране есть что улучшить в бизнес-среде, поскольку, например, предоставление разрешений на строительство до сих пор связано с бюрократическими трудностями.

Россия заняла в рейтинге 43 место, расположившись между Индонезией и Турцией. Болгария находится чуть ниже - на 45 строчке. Украина оказалась на 88 позиции, между Тунисом и Македонией.

ТОП-10 самых гостеприимных стран мира:

1. Испания

2. Франция

3. Германия

4. Япония

5. Великобритания

6. США

7. Австралия

8. Италия

9. Канада

10. Швейцария