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Азия - главный бенефициар сокращения баланса ФРС
17:42 06.04.2017 |
Развивающиеся рынки Азии были одними из главных бенефициаров накопления баланса Федрезервом за последнее десятилетие. Таким образом, возникает соблазн сделать вывод о том, что предстоящее сокращение активов ФРС не предвещает ничего хорошего облигациям и акциям стран от Южной Кореи до Тайваня, пишет Bloomberg.
Ключевой индикатор, который необходимо отслеживать, может не совпадать с темпами сокращения активов, а доходность облигаций с тем, как это происходит с доходностью 10-летних трежерис США. Если эти базовые ставки останутся ниже 3%, инвесторы могут по-прежнему интересоваться более высокой доходностью за пределами США.
Но существует слишком мало прецедентов, на которые можно ссылаться, так как руководство ФРС вновь берется за неизведанное после нескольких периодов количественного смягчения, которые начались в 2008 г. и продолжались до 2014 г.
В настоящее время на развивающихся рынках по-прежнему наблюдается сильный приток капитала. Для Таиланда приток настолько силен, что чиновники не используют инструментарий, чтобы потенциально ограничить прибыль в батах.
"Кривая доходности в США может еще больше укрепиться, что также повлияет на локальные кривые доходности", - говорит Раджив Де Меллу, который контролирует около $11,7 млрд в Schroder Investment Management Ltd. "Мы не считаем, что это объявление само по себе приведет к периоду рыночных потрясений. Интерес инвесторов к развивающимся рынкам был высоким, и мы ожидаем, что он продолжится. Доходность 10-летних бондов в США может достигнуть 2,75%", - сказал он.
Если точка зрения Де Мелло верна, то отступление в четверг на азиатских фондовых и валютных рынках не будет частью более длинного тренда. Индекс MSCI EM Asia снизился на 0,8% до 2:52 в Токио, а в Южной Корее - на 0,6%.
В этом году облигации и акции развивающихся стран заманили более $40 млрд, так как доходность 10-летних облигаций США выросла до 2,63% в прошлом месяце. В последний раз доходность 10-летних бондов достигала 3% в начале 2014 г., через несколько месяцев после этого председатель ФРС Бен Бернанке сообщил, что он прекратит количественное смягчение.
Улучшение экономической ситуации в регионе, чему способствовала более стабильная экономика Китая и ускорившаяся экономика США, за последний квартал начиная с сентября 2010 г., подтолкнуло региональные акции к лучшему показателю в прошлом квартале. Все азиатские валюты развивающихся рынков в этом году продвинулись, за исключением филиппинского песо. Местные облигации также в основном выиграли, проиграли только Китай и Индия.
"Для Азии мы не настолько обеспокоены, - сказал Хью Лу, старший специалист по инвестициям BNP в Гонконге. - После недавнего повышения ставки в декабре инвесторы почти не моргнули. Мы считаем, что даже те экономики, которые считаются "хрупкими" внутри Азии, находятся в лучшем положении сегодня в результате реформ, которые были осуществлены в последние годы".
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|Азия - главный бенефициар сокращения баланса ФРС
Развивающиеся рынки Азии были одними из главных бенефициаров накопления баланса ФРС за последнее десятилетие. Таким образом, возникает соблазн сделать вывод о том, что предстоящее сокращение активов ФРС не предвещает ничего хорошего облигациям и акциям стран АТР.
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