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ФРС начнет сокращать баланс активов в 2017 году
17:36 06.04.2017 |
В руководстве Федеральной резервной системы США идет обсуждение о том, чтобы начать сокращение объема активов на балансе ФРС "позднее в 2017 году".
Об этом сообщается в опубликованном протоколе двухдневного заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, прошедшего 14-15 марта.
Большинство участников мартовского заседания высказались за начало снижения баланса активов ФРС, который остается на рекордных $4,5 трлн (по состоянию на конец марта 2017 г.) после принятия различных программ поддержки банковского сектора и финансового стимулирования в качестве ответной меры на кризис 2008 г. Как отмечается в тексте "минуток" прошедшего заседания, чиновники ФРС выступают за сокращение баланса "позднее в этом году".
"Большинство участников считают, что при условии дальнейшего развития экономики на уровне текущих прогнозов, постепенное повышение базовой процентной ставки продолжится. Участники заседания также полагают, что позднее в этом году комитет, скорее всего, примет решение об изменении политики реинвестирования.
Многие участники подчеркивают, что сокращение размера баланса активов должно быть проведено в пассивной и прогнозируемой манере".
Как следует из протокола заседания, в ходе обсуждения чиновники ФРС также обратили внимание на завышенные, по их мнению, ценовые уровни фондового рынка США.
"Многие участники обсудили ситуацию с ростом стоимости фондовых активов за последние месяцы. Ряд из них объяснили это смягчением финансовых условий. Ряд участников отметили, что рост стоимости акций скорее произошел на фоне ожиданий снижения корпоративных налогов и более высокой готовностью к риску со стороны инвесторов, чем за счет ожиданий более сильного экономического роста.
Ряд участников заседания рассматривают текущие ценовые уровни фондовых рынков как довольно высокие по сравнению со стандартными оценочными параметрами.
С момента последнего заседания фондовые индексы США заметно выросли и по ряду оценочных критериев, в частности, коэффициенту цена/прибыль, выросли выше средних исторических уровней. Было отмечено, что цены на другие активы, такие как акции развивающихся рынков, высокодоходные корпоративные облигации и коммерческую недвижимость также заметно выросли за последнее время".
Монетарная политика в США по-прежнему остается "сверхмягкой" - уровень процентных ставок с учетом средних исторических значений остается беспрецедентно низким.
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