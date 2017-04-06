В руководстве Федеральной резервной системы США идет обсуждение о том, чтобы начать сокращение объема активов на балансе ФРС "позднее в 2017 году".

Об этом сообщается в опубликованном протоколе двухдневного заседания Федерального комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, прошедшего 14-15 марта.

Большинство участников мартовского заседания высказались за начало снижения баланса активов ФРС, который остается на рекордных $4,5 трлн (по состоянию на конец марта 2017 г.) после принятия различных программ поддержки банковского сектора и финансового стимулирования в качестве ответной меры на кризис 2008 г. Как отмечается в тексте "минуток" прошедшего заседания, чиновники ФРС выступают за сокращение баланса "позднее в этом году".

"Большинство участников считают, что при условии дальнейшего развития экономики на уровне текущих прогнозов, постепенное повышение базовой процентной ставки продолжится. Участники заседания также полагают, что позднее в этом году комитет, скорее всего, примет решение об изменении политики реинвестирования.

Многие участники подчеркивают, что сокращение размера баланса активов должно быть проведено в пассивной и прогнозируемой манере".

Как следует из протокола заседания, в ходе обсуждения чиновники ФРС также обратили внимание на завышенные, по их мнению, ценовые уровни фондового рынка США.

"Многие участники обсудили ситуацию с ростом стоимости фондовых активов за последние месяцы. Ряд из них объяснили это смягчением финансовых условий. Ряд участников отметили, что рост стоимости акций скорее произошел на фоне ожиданий снижения корпоративных налогов и более высокой готовностью к риску со стороны инвесторов, чем за счет ожиданий более сильного экономического роста.

Ряд участников заседания рассматривают текущие ценовые уровни фондовых рынков как довольно высокие по сравнению со стандартными оценочными параметрами.

С момента последнего заседания фондовые индексы США заметно выросли и по ряду оценочных критериев, в частности, коэффициенту цена/прибыль, выросли выше средних исторических уровней. Было отмечено, что цены на другие активы, такие как акции развивающихся рынков, высокодоходные корпоративные облигации и коммерческую недвижимость также заметно выросли за последнее время".

Монетарная политика в США по-прежнему остается "сверхмягкой" - уровень процентных ставок с учетом средних исторических значений остается беспрецедентно низким.