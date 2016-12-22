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Топливно-энергетический комплекс
У МВФ пока нет позиции по гарантированному минимальному доходу
08:42 04.04.2017 |
Международный валютный фонд (МВФ) пока не сформулировал определенную позицию по концепции гарантированного минимального дохода. Его директор-распорядитель Кристин Лагард подтвердила это, выступая в Американском предпринимательском институте в Вашингтоне.
"Это трудный вопрос, о гарантированном минимальном доходе, - сказала она. - Мы пока еще не выработали в отношении него определенной политической линии".
Лагард сообщила, что МВФ в курсе и теоретических разработок по данной теме, и "проверок на местах", в частности в Финляндии и "некоторых сельских общинах Индии". По ее словам, "и кое-где в США с этим тоже экспериментировали".
"У нас есть идеи по налоговому зачету за заработанный доход, идеи по минимальному размеру заработной платы, но не думаю, что мы уже приняли определенный подход по гарантированному минимальному доходу", - повторила административный руководитель МВФ. "Дебаты на эту тему бушуют сейчас у меня на родине в рамках президентской предвыборной кампании", - добавила она, имея в виду Францию.
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