Финансовые новости
- |
- 01.01.17
- |
- 11:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
В Финляндии начнут эксперимент с безусловным доходом
09:38 22.12.2016 |
Управление социального страхования Финляндии объявило о начале действия в стране эксперимента по получению безусловного базового дохода с 1 января 2017 г.
Как отмечается, из 175 тыс. человек в возрасте от 25 до 58 лет, получивших пособие по безработице в ноябре 2016 г., было по жребию отобраны 2 тыс. человек. Начиная с 9 января 2017 г. они в течение следующих двух лет будут получать безусловный базовый доход в размере 560 евро в месяц.
Получающие базовый доход в течение двух лет не смогут получать пособие по безработице. В Финляндии пособие по безработице облагается налогом, и его средний размер после вычета налогов также составляет примерно €560.
Одна из целей эксперимента - выяснить, будет ли способствовать безусловный доход в размере €560 к поступлению на работу, в том числе низкооплачиваемую. Как сообщается, выплата базового дохода в рамках эксперимента будет прекращена, если участники начнут получать пособие по уходу за детьми дома, переедут за границу или пойдут служить в армии.
Статьи по теме:
|В Финляндии предлагают отменить социальные и прочие льготы
|03.11.2015
|
Управление социального страхования Финляндии (Kela) намерено рассмотреть возможность введения безусловного дохода в размере €800 на гражданина в месяц в обмен на социальные и прочие льготы.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон об изменениях в Налоговый кодекс в части улучшения инвестклимата в Украине
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
|С нового года финансисты рассчитывают на улучшение ситуации на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трамп обсудит санкции и обвинения против России с разведкой США
|США высылают российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак
|PIMCO прогнозирует рост глобального ВВП на 2,5-3% в 2017г
|Трамп призвал США "двигаться дальше", а не вводить санкции против России
|Турция сообщила о совместном с Россией плане перемирия в Сирии
|Состояние богатейших людей мира выросло на $237 млрд - Bloomberg
|Трамп расходится во мнениях по ключевым вопросам с рядом выдвинутых им в кабинет министров людей
Это интересно
|Ученые из Стэнфордского университета смогли изготовить самые тонкие провода в мирее
|США обвинили троих китайских трейдеров во взломе юрфирм
|Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей
|Volkswagen приобрел фирму PayByPhone для освоения удобных форм оплаты парковки
|Мощность зарядных станций Tesla Supercharger будет многократно увеличена
|Власти США заставят VW расширить линейку электрокаров