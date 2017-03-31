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Топливно-энергетический комплекс
Израиль впервые за 20 лет построит новое поселение на Западном берегу
10:35 31.03.2017 |
Израиль объявил, что начнет строительство нового поселения на оккупированном Западном берегу реки Иордан впервые за последние 20 лет.
Как сообщает Би-Би-си, поселение будет построено неподалеку от палестинского города Наблус. Решение было принято на заседании израильского Кабинета безопасности.
В поселении, в частности, планируется разместить бывших жителей Амоны - небольшого поселка в Самарии, который был принудительно расселен по решению израильского суда.
Суд счел, что этот небольшой поселок незаконно находится на палестинских территориях. При выселении его жителей произошли столкновения с полицией.
Палестинцы осудили план по строительству новых поселений и призвали международное сообщество вмешаться.
Около 500 тысяч евреев живут в 140 поселениях, построенных за время израильской оккупации Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима, занятых Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года.
Поселения считаются незаконными в соответствии с нормами международного права, хотя Израиль оспаривает это.
С начала года Израиль уже не первый раз объявляет о планах расширения поселений, и это вызывает негативную ответную реакцию у палестинцев.
Между тем после того, как в конце января министерство обороны Израиля объявило о строительстве еще 2,5 тыс. единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу, представитель генсека ООН заявил, что организация считает подобное строительство незаконным и препятствующим установлению мира.
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