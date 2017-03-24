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Топливно-энергетический комплекс
В Греции возобновился отток средств из депозитов
10:51 24.03.2017 |
Отток греческих депозитов возобновился, в результате чего центральный банк страны повысил потолок чрезвычайной ликвидности, доступный кредиторам, поскольку тупик в переговорах по спасению вызвал опасения среди вкладчиков по поводу повторения драмы 2015 г., которая подтолкнула страну к краю экономического коллапса, пишет Bloomberg.
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) не возражал против просьбы Банка Греции о повышении потолка программы экстренной кредитной помощи для греческих кредиторов (ELA - программа помощи, оказываемой ЕЦБ банкам еврозоны, испытывающим трудности с фондированием) до 46,6 млрд евро ($50 млрд).
Рост в 400 млн евро "отражает события в ситуации с ликвидностью греческих банков с учетом потоков депозитов в частном секторе" согласно заявлению греческого ЦБ.
Отток средств до 23 марта составил около 3,6 млрд евро, рассказали знакомые с этим вопросом лица. Это отражает уменьшающийся запас банкнот и упорядоченный поток средств на счета иностранных банков, рассказал знакомый с ситуацией источник издания.
Банк Греции начал выпускать потолочные данные ELA впервые с сентября 2015 г., поскольку увеличение стало необходимым. Центральный банк впервые не стал заявлять о стабилизации или улучшении потоков депозитов. Финансовый сектор Греции видел чистый приток средств последний раз в 2016 г., когда доверие вкладчиков по поводу оздоровления банковской системы постепенно возвращалось.
Банк Греции снизил потолок ELA на 100 млн евро только две недели назад.
Переговоры по поводу спасения Греции между аудиторами и министром финансов Евклидом Цакалотосом в отношении срочных кредитов страны до сих пор не завершились успешно, что продлило этап противостояния, из-за чего страна рискует потерять способность обслуживать выплаты по долгам предстоящим летом.
Неопределенность влияет на экономическую активность, угрожая подорвать надежды на финансовое выздоровление в этом году.
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Отток греческих депозитов возобновился, в результате чего центробанк страны повысил потолок чрезвычайной ликвидности, доступный кредиторам, поскольку тупик в переговорах по спасению вызвал опасения среди вкладчиков по поводу повторения драмы 2015 г.
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