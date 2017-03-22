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Топливно-энергетический комплекс
Израиль не намерен прекращать удары по целям в Сирии, представляющим для него опасность - Нетаньяху
08:00 22.03.2017 |
Армия обороны Израиля не прекратит атаковать на территории Сирии цели, несущие угрозу Израилю, приводит слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху израильское издание "Джерузалем пост".
"В случае если с точки зрения разведки и военных (подобная операция - ИФ) осуществима, мы атакуем и продолжим делать это", - заявил он журналистам во время визита в КНР.
Газета отмечает, что премьер сказал, что Россия не уведомляла Израиль о необходимости прекратить операции на территории Сирии.
Б.Нетаньяху добавил, что он сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что Израиль продолжит воздушные операции в небе над Сирией, отмечает "Джерузалем пост".
Ранее сообщалось, что между Израилем и Сирией в ночь на пятницу произошел самый серьезный военный инцидент с начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году.
По сообщению пресс-службы армии обороны Израиля, в ночь на пятницу, самолеты израильских ВВС нанесли удары по нескольким целям на территории Сирии.
Позднее Б.Нетаньяху заявил, что целью нанесенного в ночь на пятницу удара по позициям "Хезболлы" в Сирии было уничтожение попавшего к этой группировке современного вооружения.
Однако при этом, когда самолеты возвращались на территорию Израиля, по ним были выпущены несколько ракет сирийской ПВО, одна из которых была перехвачена израильской системой ПВО "Стрела". Местные СМИ отмечают, что этот было первое боевое применение этой системы.
Государственное сирийское агентство САНА опубликовало заявление командования вооруженных сил Сирии о том, один израильский самолет был сбит, другому причинен ущерб, два других скрылись без повреждений.
Командование армии обороны Израиля опровергло эти утверждения, заявив, что все самолеты, которые участвовали в антитеррористической операции, благополучно вернулись на свои базы.
Кроме этого, во вторник израильские СМИ сообщили, что Армия обороны Израиля заявила о крушении своего беспилотника в небе над Сирией в минувшее воскресенье.
Однако ливанская шиитская группировка "Хезболла" сообщила, что сирийские системы ПВО сбили этот беспилотник над Сирией.
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