Ракетная установка системы Arrow 2 на позиции близ Голанских высот в Израиле

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что в случае нового обстрела зенитными ракетами израильских самолетов вся система противовоздушной обороны Сирии будет немедленно уничтожена, сообщает Би-Би-си.



Два дня назад сирийская армия признала, что сирийские ракеты были выпущены по израильским самолетам в Сирии.

Одну из ракет удалось сбить, две другие упали на землю на территории Израиля. Израильские самолеты не получили повреждений.

Это первый случай боевого применения комплекса Arrow, который входит в израильскую систему ПРО.

По мнению военного обозревателя Би-би-си Джонатана Маркуса, данный инцидент, о котором стало известно из официального заявления Армии обороны Израиля, знаменует собой серьезную эскалацию напряженности между Израилем и Сирией.

В начале марта назад израильский премьер Биньямин Нетаньяху посетил Москву, где встречался с президентом Путиным. Российские радары и самолеты контролируют значительную часть воздушного пространства Сирии.

Вероятно, этот эпизод можно также расценить как сигнал всем участвующим в конфликте сторонам, что если поставки оружия "Хезболле" продолжатся, Израиль готов к эскалации своей воздушной кампании.