Самолеты ВВС Израиля были обстреляны зенитными ракетами после того, как нанесли удары по территории Сирии, сообщает Би-Би-си. Ни один самолет не был сбит, заявляют израильские военные. Однако сирийская армия утверждает, что ей удалось сбить один из самолетов.

Представители израильской армии заявили, что ее боевые самолеты в ночь на пятницу поразили несколько целей в Сирии и уже находились в воздушном пространстве Израиля, когда по ним было выпущено несколько ракет.

Одна из ракет была перехвачена израильскими средствами ПВО. Остальные не попали в цель, ни один самолет не пострадал, говорится в заявлении армии обороны Израиля.

В свою очередь, сирийская армия заявила, что ракеты сирийских ПВО попали в два самолета. Один из них, как утверждают в Дамаске, упал. Всего самолетов было четыре, заявляют сирийские военные.

"Четыре вражеских самолета нарушили наше воздушное пространство через ливанскую территорию", - говорится в заявлении, которое было передано по государственному телевидению. Из него следует, что цель израильских самолетов находилась в провинции Хомс в районе Пальмиры. Сирийские ПВО, сказано в заявлении, сбили один самолет, причинили ущерб еще одному, а остальных заставили ретироваться.

В израильских поселениях на Западном берегу Иордана во время ракетных ударов зазвучали сирены. Неизвестно, куда упали остальные ракеты. Представитель армии Израиля сказал только, что безопасности израильских граждан ничего не угрожало.

Это редкий случай, когда израильские военные подтверждают, что их военная авиация провела операцию в Сирии.

Сирийские правительственные войска крайне редко открывают огонь по израильским боевым самолетам, когда те наносят удары по сирийской территории. Один запуск ракеты был зафиксирован несколько месяцев назад, сообщали израильские военные.

Агентство Франс пресс называет произошедшее самым серьезным инцидентом между двумя странами с момента начала конфликта в Сирии.

Ранее израильские ВВС не раз наносили авиаудары по целям на территории Сирии, заявляя, что стремятся предотвратить перемещение оружия бойцами шиитской группировки "Хезболла".

В конце 2015 года один из видных деятелей "Хезболлы" Самир Кантар был убит в пригороде Дамаска в результате авиаудара. Ливанская радикальная шиитская группировка обвинила в нападении израильскую авиацию. ЦАХАЛ не подтвердил, но и не опроверг свою причастность к произошедшему.

Израильский телеканал Channel 10 сообщает, что и в данном случае целью авиаудара был вооруженный конвой "Хезболлы".