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В Италии отмечается рост активности оргпреступности в сфере АПК - исследование
09:33 15.03.2017 |
Специалисты зафиксировали усиление деятельности мафии в Италии в сельском хозяйстве и частном бизнесе, связанном с производством и распространением продуктов, передает во вторник агентство Associated Press.
Исследование было представлено в офисе итальянской сельскохозяйственной ассоциации Coldiretti. В соответствии с его результатами, доля мафии в сфере итальянского сельского хозяйства в 2016 году выросла на 30% по сравнению с показателями 2015 года.
Авторы доклада полагают, что оборот преступных группировок в данной сфере в Италии составляет 21,8 млрд евро. При этом эксперты не исключают, что на самом деле эта цифра - еще выше.
"Наиболее мощные преступные группировки разделили между собой сферу по производству продовольствия, добравшись и до известных марок, которые являются символами произведенных в Италии товаров", - приводит агентство выдержки из доклада, подготовленного организациями Eurispes и Observatory Foundation.
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