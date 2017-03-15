Специалисты зафиксировали усиление деятельности мафии в Италии в сельском хозяйстве и частном бизнесе, связанном с производством и распространением продуктов, передает во вторник агентство Associated Press.

Исследование было представлено в офисе итальянской сельскохозяйственной ассоциации Coldiretti. В соответствии с его результатами, доля мафии в сфере итальянского сельского хозяйства в 2016 году выросла на 30% по сравнению с показателями 2015 года.

Авторы доклада полагают, что оборот преступных группировок в данной сфере в Италии составляет 21,8 млрд евро. При этом эксперты не исключают, что на самом деле эта цифра - еще выше.

"Наиболее мощные преступные группировки разделили между собой сферу по производству продовольствия, добравшись и до известных марок, которые являются символами произведенных в Италии товаров", - приводит агентство выдержки из доклада, подготовленного организациями Eurispes и Observatory Foundation.

