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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Пекин планирует заменить все такси на "чистые" автомобили

16:03 28.02.2017 |

Мир

 

Власти Пекина планируют заменить все городские такси на автомобили, использующие так называемые новые источники энергии (new energy vehicles, NEV), пишет National Business Daily.

В настоящее время по улицам китайской столицы ездит около 71 тыс. такси, из которых 67 тыс. автомобилей используют традиционное топливо, в основном бензин и дизель. По предварительным расчетам, на замену всех такси потребуется около 9 млрд юаней ($1,31 млрд).

План направлен на снижение загрязнения окружающей среды.

"Сейчас закупочная стоимость автомобиля на горючем топливе - 60-70 тыс. юаней, а цена одной машины на чистой энергии - около 140 тыс. юаней, то есть больше почти в два раза", - заявил газете представитель ассоциации по лизингу автомобилей Пекина Лю Тао.

Чистые автомобили - это электромобили, гибриды, а также машины, использующие топливный элемент (электрохимическое устройство, например, на основе водорода).

В Китай в 2016 году было продано 507 тыс. автомобилей NEV, а производство чистых машин достигло 517 тыс. К 2020 году планируется увеличить выпуск таких автомобилей до 2 млн в год, говорил ранее министр промышленности и информатизации КНР Мяо Вэй.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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