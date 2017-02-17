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Топливно-энергетический комплекс
Парламент Италии одобрил план спасения банков за €20 млрд
07:41 17.02.2017 |
Парламент Италии одобрил правительственный план спасения банков страны за €20 млрд, сообщает Bloomberg.
В декабре 2016 года правительство Италии одобрило выделение €20 млрд для оказания помощи проблемным банкам, прежде всего Monte dei Paschi. Этот план предполагает лишь ограниченные потери для кредиторов Monte dei Paschi и компенсации для защиты розничных инвесторов.
В конце декабря 2016 года Reuters сообщило, что Monte dei Paschi планирует выпустить долговые обязательства на €15 млрд для восстановления ликвидности и укрепления доверия со стороны инвесторов. 23 декабря 2016 года Monte dei Paschi объявил, что не справился с программой по привлечению €5 млрд путем эмиссии ценных бумаг, в связи с чем он рассчитывает на поддержку от итальянского правительства.
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