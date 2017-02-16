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Топливно-энергетический комплекс
Трамп призвал Израиль притормозить строительство поселений
23:18 15.02.2017 |
Президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "немного притормозить" со строительством новых поселений.
Как сообщает Би-Би-си, в среду прошла первая встреча Трампа после вступления в должность президента с израильским премьером.
После инаугурации Трампа в Израиле было одобрено строительство нескольких тысяч единиц жилья на Западном берегу. Наблюдатели связывали это с тем, что власти Израиля ожидают от администрации Трампа более мягкой политики.
Трамп в ходе встречи пообещал посодействовать в заключении "действительно великого мирного соглашения" между Израилем и палестинцами.
Трамп в ходе пресс-конференции не дал четкого ответа, будет ли Вашингтон по-прежнему придерживаться принципа "два государства для двух народов", который в течение многих определял политику США в этом вопросе. Трамп заявил, что он будет счастлив от любого решения, которое понравится обеим сторонам конфликта.
"Я буду честен, если Биби (Биньямин Нетаньяху - прим. Би-би-си) и палестинцы, если Израиль и палестинцы будут счастливы, я буду доволен решением, которое им больше всего понравится", - заявил Трамп.
Перед визитом Нетаньяху представитель Белого дома сообщил, что США больше не будут придерживаться политики "двух государств". Фактически это может означать отказ США от поддержки создания палестинского государства - эту идею поддерживает в том числе один из главных союзников США - Саудовская Аравия.
Трамп в ходе конференции также заявил, что по-прежнему хочет перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, оговорившись при этом, что рассматривает этот вопрос очень пристально и со всей осторожностью.
Посольства большинства иностранных государств в Израиле находятся в Тель-Авиве. Палестинцы хотят, чтобы столица их будущего государства находилась в Восточном Иерусалиме. Израиль, со своей стороны, рассматривает весь Иерусалим как свою единственную и неделимую столицу.
Переговорами о разрешении конфликта между Израилем и палестинцами будет заниматься зять Трампа Джаред Кушнер, заявлял ранее Трамп.
По его словам, Кушнер знает этот регион и людей. Кушнер вырос в ортодоксальной еврейской семье и является строгим последователем иудаизма. У него нет опыта дипломатической работы.
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