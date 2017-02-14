После того, как советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн подал в отставку, исполняющим его обязанности назначили генерала Джозефа Кита Келлога.

Келлог - генерал в отставке и ветеран вооруженных сил США. Там он служил с 1967 по 2003 год, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Кроме того, два года он провел на войне во Вьетнаме.

До выхода на пенсию Келлог был директором по коммуникациям и компьютерным технологиям в Объединенном комитете начальников штабов.

Статьи по теме:



