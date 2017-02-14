Майкл Флинн подал в отставку с поста советника президента США Дональда Трампа по вопросам безопасности. Об этом сообщил представитель Белого дома в ночь на вторник, 14 февраля.

Временно исполняющим обязанности советника Трампа по нацбезопасности назначен занимавший ранее пост начальника аппарата СНБ при Белом доме, генерал в отставке, республиканец Джозеф Кит Келлогг.

За несколько часов до отставки пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил, что Трамп "оценивает ситуацию" с Майклом Флинном в связи с сообщениями о том, что он, не имея на это соответствующих полномочий, по телефону обсуждал антироссийские санкции Вашингтона с послом РФ Сергеем Кисляком.