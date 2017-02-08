Финансовые новости
- |
- 08.02.17
- |
- 11:29
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
МВФ заявил о неустойчивости долга Греции
08:20 08.02.2017 |
Долг Греции по-прежнему крайне неустойчив, необходимо существенное сокращение долга, говорится в опубликованном обзорном докладе МВФ.
"Государственный долг Греции остается очень неустойчивым, несмотря на щедрую официальную помощь, предоставленную европейскими партнерами", - говорится в докладе.
Фонд рекомендовал Греции реализовывать реформы. МВФ считает, что Греции не требуется дальнейшее сокращение расходов, но требуется улучшение фискальной дисциплины и собираемости налогов. В финансовом секторе необходимо снизить процент "плохих долгов", улучшить регулирование банков. "Но даже с реализацией этих амбициозных политических мер Греция не может "вырасти" из своей долговой проблемы. Греции требуется существенная помощь с долгом со стороны европейских партнеров, чтобы восстановить устойчивость долга", - говорится в докладе.
Согласно докладу, реальный рост ВВП страны оценивается в 0,4% в 2016 году и составит 2,7% в 2017 году. Безработица за тот же период незначительно снизится - с 23,2% до 21,3%. Государственный долг составит 181% ВВП. Ранее базовый сценарий МВФ предполагал рост долга Греции до 275% ВВП к 2060 году - таким образом, в том же году потребности в кредитовании выросли бы до 62% ВВП. Уже в 2024 году на них пришлось бы тратить 15% ВВП Греции.
На заседании в понедельник руководство фонда разошлось во мнениях относительно того, какими должны быть дальнейшие бюджетные цели Греции для восстановления финансов и экономики в целом. Большинство управляющих согласны, что дальнейшее сокращение долга необходимо и что ему должна способствовать реализация реформ.
Страны еврозоны требуют, чтобы Греция достигла первичного бюджетного профицита (то есть превышения доходов над расходами без учета долговых выплат) в 3,5% ВВП. МВФ считает, что максимальный возможный уровень профицита, которого удастся достигнуть, составляет около 1,5% ВВП. Большинство управляющих фонда и на заседании в понедельник заявили, что Греции больше не требуются дальнейшие сокращения бюджета. Но некоторые управляющие настаивали на профиците в 3,5%, сообщили в МВФ, не уточняя, о каких странах идет речь.
Греция пытается добиться второй положительной оценки хода реформ, без чего Афины не могут получать кредиты, необходимые для обслуживания долга. Ряд европейских стран требует участия МВФ в программе помощи, по которой средства пока выдает лишь ESM. Со своей стороны Международный валютный фонд заявляет, что будет полноценно участвовать в программе кредитования Греции, то есть оказывать не только консультативную, но и кредитную поддержку, если Афины согласятся на ряд новых реформ, рассчитанных на период после завершения программы реформ в 2018 году и после 2019 года.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Аваков внес на пост главы Нацполиции кандидатуру начальника уголовного розыска Князева
По словам министра, изначально было подано 64 заявки, однако процедура конкурса предусматривала 5 этапов, по итогам которых члены комиссии рекомендовали ему на выбор три кандидатуры руководителя Нацполиции, из которых он, "учитывая мнение членов Комиссии", предложил кандидатуру С.Князева.
|Когда и для чего. Ответы на 5 главных вопросов о военном положении
|Зачем "гибриды" снова кошмарят Мариуполь
|В пригороде Киева проблемным может оказаться каждый пятый строящийся дом
Большинство застройщиков начинаю работы на объектах, как только получат участок, вне зависимости от того, насколько его статус соответствует строящемуся дому. Документы приводят в порядок уже в процесс строительства, рассчитывая уладить все проблемы к моменту ввода ЖК в эксплуатацию.
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Республиканцы в Сенате заставили замолчать сенатора-демократа
Сенаторы от Республиканской партии проголосовали за то, чтобы остановить выступление сенатора-демократа Элизабет Уоррен. Выступая в Сенате, она зачитывала письмо вдовы Мартина Лютера Кинга с критикой в адрес Джеффа Сешнса. Кандидатура Сешнса предложена Трампом на пост генерального прокурора.
|МВФ заявил о неустойчивости долга Греции
|В Турции еще 4,5 тысячи госслужащих уволены из-за путча
|Шотландский парламент проголосовал против закона о Brexit
|Впервые в истории США вице-президент подал решающий голос при утверждении министра
|Совет ЕС продлил временный контроль на внутренних границах Шенгенской зоны для пяти государств
Это интересно
|В Audi задумались над выпуском гиперкара
Компания Audi рассматривает возможность выпуска гиперкара, который мог бы составить конкуренцию готовящемуся Mercedes-AMG Project One. Как рассказал в интервью Car Advice глава подразделения Sport Стефан Винкельманн, с помощью такой модели можно было бы «протестировать значимость бренда».
|Google закрывает сервис платежей с помощью голоса
|Глава Volkswagen объявил о конце эры даунсайзинга
|У Jaguar Land Rover украли двигателей на 3,5 миллиона евро
|Технология "жидкостных линз" позволит создать универсальные очки
|Складная клавиатура Shanghai Donya имеет встроенный тачпад
|Новый универсал Opel Insignia стал легче, больше и просторнее