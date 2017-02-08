Долг Греции по-прежнему крайне неустойчив, необходимо существенное сокращение долга, говорится в опубликованном обзорном докладе МВФ.

"Государственный долг Греции остается очень неустойчивым, несмотря на щедрую официальную помощь, предоставленную европейскими партнерами", - говорится в докладе.

Фонд рекомендовал Греции реализовывать реформы. МВФ считает, что Греции не требуется дальнейшее сокращение расходов, но требуется улучшение фискальной дисциплины и собираемости налогов. В финансовом секторе необходимо снизить процент "плохих долгов", улучшить регулирование банков. "Но даже с реализацией этих амбициозных политических мер Греция не может "вырасти" из своей долговой проблемы. Греции требуется существенная помощь с долгом со стороны европейских партнеров, чтобы восстановить устойчивость долга", - говорится в докладе.

Согласно докладу, реальный рост ВВП страны оценивается в 0,4% в 2016 году и составит 2,7% в 2017 году. Безработица за тот же период незначительно снизится - с 23,2% до 21,3%. Государственный долг составит 181% ВВП. Ранее базовый сценарий МВФ предполагал рост долга Греции до 275% ВВП к 2060 году - таким образом, в том же году потребности в кредитовании выросли бы до 62% ВВП. Уже в 2024 году на них пришлось бы тратить 15% ВВП Греции.

На заседании в понедельник руководство фонда разошлось во мнениях относительно того, какими должны быть дальнейшие бюджетные цели Греции для восстановления финансов и экономики в целом. Большинство управляющих согласны, что дальнейшее сокращение долга необходимо и что ему должна способствовать реализация реформ.

Страны еврозоны требуют, чтобы Греция достигла первичного бюджетного профицита (то есть превышения доходов над расходами без учета долговых выплат) в 3,5% ВВП. МВФ считает, что максимальный возможный уровень профицита, которого удастся достигнуть, составляет около 1,5% ВВП. Большинство управляющих фонда и на заседании в понедельник заявили, что Греции больше не требуются дальнейшие сокращения бюджета. Но некоторые управляющие настаивали на профиците в 3,5%, сообщили в МВФ, не уточняя, о каких странах идет речь.

Греция пытается добиться второй положительной оценки хода реформ, без чего Афины не могут получать кредиты, необходимые для обслуживания долга. Ряд европейских стран требует участия МВФ в программе помощи, по которой средства пока выдает лишь ESM. Со своей стороны Международный валютный фонд заявляет, что будет полноценно участвовать в программе кредитования Греции, то есть оказывать не только консультативную, но и кредитную поддержку, если Афины согласятся на ряд новых реформ, рассчитанных на период после завершения программы реформ в 2018 году и после 2019 года.