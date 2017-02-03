Администрация президента США Дональда Трампа впервые выразила мнение, что строительство Израилем новых поселений на оккупированных палестинских территориях может быть препятствием к мирному урегулированию. Вместе с тем, как следует из заявления пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, опубликованного в четверг, 2 февраля, окончательную позицию по данному вопросу Вашингтон займет после запланированной в этом месяце встречи Трампа с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Мы не считаем, что существование поселений является препятствием к миру, однако строительство новых населенных пунктов или расширение существующих за пределы их нынешних границ может быть неполезным с точки зрения достижения этой цели", - отмечается в документе.

По словам Спайсера, Белый дом надеется на продолжение дискуссии и рассчитывает занять официальную позицию по данному вопросу после визита Нетаньяху в Вашингтон.

Встреча премьер-министра Израиля и президента США запланирована на 15 февраля. В конце января правительство Израиля уже трижды одобряло строительство поселений в Восточном Иерусалиме (более 500 единиц жилья) и на Западном берегу реки Иордан (2500 и 3000 единиц жилья). В конце 2016 года строительный проект был временно заморожен до инаугурации нового главы Белого дома, который вступил в должность 20 января.