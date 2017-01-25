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Топливно-энергетический комплекс
Израиль решил построить еще 2500 домов на Западном берегу
09:03 25.01.2017 |
Министерство обороны Израиля объявило о строительстве еще 2,5 тысячи единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан - это уже второе решение о строительстве домов на оккупированных палестинских территориях с момента инаугурации Трампа.
Согласно заявлению ведомства, проект строительства одобрили министр обороны Авигдор Либерман и премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Как сообщает Би-Би-си, большая часть домов будет построена в уже действующих поселениях. Около 100 домов будут построены в поселении Бейт-Эль, которое, по данным израильских СМИ, получило финансирование от семьи зятя президента США Джареда Кушнера.
В воскресенье Израиль одобрил строительство 566 домов и квартир в трех еврейских кварталах в Восточном Иерусалиме.
Как сообщали СМИ, этот проект обсуждался ранее, но был снят с повестки дня мэрии Иерусалима в декабре по просьбе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который хотел избежать дополнительной критики со стороны президента США Барака Обамы.
Решение возродить проект строительства было объявлено через два дня после инаугурации Дональда Трампа.
Правые партии в Израиле надеются, что новый американский президент будет с большим пониманием относиться к строительству поселений на оккупированных палестинских территориях.
Президент США Дональд Трамп уже пообещал Израилю защищать его интересы, после того как в конце прошлого года уходящая администрация США впервые отказалась накладывать вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую строительство поселений.
Тогда Нетаньяху заявил, что намерен работать вместе с Трампом, чтобы отменить действие резолюции ООН.
Около 500 тысяч евреев живут в 140 поселениях, построенных после израильской оккупации 1967 года Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима.
Поселения считаются незаконными в соответствии с нормами международного права, хотя Израиль оспаривает это.
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|Израиль решил построить еще 2500 домов на Западном берегу
Министерство обороны Израиля объявило о строительстве еще 2,5 тысячи единиц жилья в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан - это уже второе решение о строительстве домов на оккупированных палестинских территориях с момента инаугурации Трампа.
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