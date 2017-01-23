Президент США Дональд Трамп пригласил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху посетить Вашингтон с визитом в начале февраля. Соответствующее предложение было сделано во время телефонной беседы главы американского государства с главой израильского кабмина. Как уточнили в пресс-службе Белого дома в воскресенье, 22 января, это первые телефонные переговоры Нетаньяху с Трампом после вступления последнего в должность.

В ходе разговора хозяин Белого дома заверил собеседника в "беспрецедентной приверженности безопасности Израиля".

"Президент и премьер-министр согласилась продолжить тесные консультации по целому ряду региональных вопросов, в том числе по проблеме устранении угроз со стороны Ирана", - сообщили в пресс-службе Трампа.

Предвыборные планы Трампа по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим в заявлении, распространенном Белым домом, не упоминались.